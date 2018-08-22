黎明機構喜樂園欠缺籌建經費 溫立德義賣畫作濟助

花蓮黎明機構員工溫立德的 「向陽時光」畫作，成了暖暖熊熊存錢筒圖樣。（范振和攝）

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花蓮黎明機構員工溫立德將義賣作品所得，濟助籌建喜樂園，覺得很有意義。（范振和攝）
黎明機構美術編輯溫立德在筆記本客製化所畫出的「雪鴞與森林 」，大受好評。（范振和攝）

花蓮黎明機構籌建喜樂園欠缺基金，美術編輯溫立德繼義賣「向陽時光」細描畫後，將再提供大幅「喜樂滿園」義賣，所得全數充作基金，期盼發揮拋磚引玉功效。

溫立德今年5月間曾以3隻小熊為主角，畫出「向陽時光」，後來成為暖暖熊存錢筒圖樣，3隻小熊代表向陽園的自閉症男孩，身高全部都有180公分以上，有擦拭雞蛋、收集蚯蚓糞便、採擷紅藜等動作，圖樣後方有行動雞舍，充分詮釋向陽園的「綠自然照顧服務模式」。

結果，有善心人士對「向陽時光」原稿感興趣，8月8日以2萬元購得，至於黎明機構已送出1千多個暖暖熊存錢筒，將來募得的款項，也都會全部充作喜樂園籌建基金。

溫立德說，由於向陽園的「綠自然照顧服務模式」，將來會在喜樂園複製出現，但佔地2.5公頃的喜樂園，一直欠缺籌建經費，他決定除了捐出「向陽時光」義賣所得外，也將畫出「喜樂滿園」義賣。

目前，溫立德都利用周末在家畫4至6小時，「腦袋先要有畫面，再透過各界介面搜尋相關資料，隨處發想，邊畫邊修正。」他曾提供3幅與節氣有關的發想傑作，初試身手即入選日本國際插畫大賽，轟動一時。

去年3月起，有人捐50本筆記本給黎明機構，溫立德隨即畫下筆記本封面義賣，頗受好評，後來也有人要求客製化內容，他照單全收，畫畫了36本，包括雪鴞與森林、香水百合花與白老虎，任何想要的動植物，他都可以巧妙畫出來，一點違和感也沒有。

(中時 )

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