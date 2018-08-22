桃機挖管崩塌3人罹難 包商去年也曾因工程保護不足被罰

2018年08月22日 12:05 中時 李宜秦

昨桃園機場發生工程管溝崩塌事件，3名勞工不幸罹難身亡。經調查後發現土石崩塌原因可能是因管溝開挖工程未施作擋土支撐，才會導致開挖面的土石崩塌。目前災害現場已立即停工，也對泛亞工程公司依職業安全衛生法處以30萬罰鍰，該工程負責人則因未採取必要安全設施防災，將移送地檢署偵辦。

勞動部說明，該工地自105年至今已檢查14次，曾停工3次、罰鍰6次，罰鍰金額共計111萬元。職業安全組組長李文進表示，3次停工原因包括因施工架、管道開口所做防護不足與開挖地邊坡保護不佳，李文進說，「上次開發的邊坡保護不佳就是跟這次發生災害的原因一樣」。

李文進說，3次停工的時段分別是106年的3月24日、10月5日與107年2月7日，另外6次罰鍰的原因除了上述幾種原因，還包括臨時用電感電防護設備不良、工程商承攬管理未落實等。

勞動部部長許銘春今日上午至災害現場向罹難家屬致贈慰問金，勞動部已協同桃園市政府啟動FAP機制（職業災害勞工個案主動服務計畫），將會持續關注其後續情況，並提供慰問與協助處理權益事項。

職業安全署提醒，營造工地進行露天開挖時，容易因為地面崩塌或土石飛落等原因，導致勞工被活埋罹難，為避免災害發生，事業單位必須辦理施工風險評估、事前對工地現況調查、擋土設計須良好、露天開挖作業主管指揮作業分配完善、加強作業檢查與土石清理等預防開挖地區土石崩塌。

(中時 )