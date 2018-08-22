研究：煮雞湯時加入「這一味」 鈣質會增加64％

研究：煮雞湯時加入「它」 鈣質會增加64% (圖／康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

在每天喝的白開水中滴幾滴檸檬，把健康好處都喝進去。尤其是起床後喝一杯溫檸檬水，你的肝臟會感謝你。

《檸檬水，這樣喝才對！》

喉嚨痛或癢的時候，喝杯檸檬水能保養你的喉嚨。

取約半顆量的檸檬汁，以500cc的冷開水混和，也可切幾片檸檬片加以裝飾，但須當天喝完，否則檸檬皮會滲出苦味。

上班族事忙，另有一取巧辦法。可將擠出的檸檬汁冰成小方塊冰塊，隔天放進水壺裡即可。

《檸檬茶，更能抗氧化》

發表在《分子營養與食物研究》的研究發現，加2～3匙柑橘類果汁（如檸檬、葡萄柚、橘子等）在綠茶裡，可以提高兒茶素穩定性，兒茶素可以預防癌症、中風和心臟病。

多數的茶裡都有這些化合物，但在胃這樣酸性的環境裡，通常只有20％被吸收。

普度大學食品科學助理教授弗儒基（Mario Ferruzzi）建議，熱水放入茶包後等3～5分鐘後，再加果汁，才能確保抗氧化的效用。

《這樣選，最安心！》

成熟的檸檬果皮綠中帶有黃暈，經貯藏數日，才會顯出特有的香味。建議選擇表皮有光澤、外形橢圓、皮薄有彈性的為佳。太早採收的果皮較硬，香氣淡且水分少。

現在市面上還有分有籽檸檬與無籽檸檬。有籽的檸檬果肉香氣濃，但汁液較無籽檸檬少。

《這樣吃，最健康！》

在滷肉的時候擠些檸檬汁，可降低對鹽分與油脂的攝取，且肉質更鮮美。檸檬的酸又能降低肉類的升糖負荷，可說是對抗糖尿病的好食物。所含的檸檬酸還有助刺激肝臟排毒。

或是煮雞湯時，倒些檸檬汁、醋或加點番茄。哈佛大學的研究指出，這麼做會讓肉湯裡的鈣質增加64％。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

多加一個步驟，鎖住雞肉肉汁、料理不乾柴
炒出粒粒分明的蛋炒飯，就靠這4個小技巧
超實用撇步／只要這樣搖一搖，難剝的大蒜皮就自己掉了！
別仗著年輕揮霍健康！這樣做，遠離「3危人生」
黎明機構喜樂園欠缺籌建經費 溫… 南山人壽工會反對興櫃 勞動部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。