研究：煮雞湯時加入「這一味」 鈣質會增加64％

2018年08月22日 11:52 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

在每天喝的白開水中滴幾滴檸檬，把健康好處都喝進去。尤其是起床後喝一杯溫檸檬水，你的肝臟會感謝你。

《檸檬水，這樣喝才對！》

喉嚨痛或癢的時候，喝杯檸檬水能保養你的喉嚨。

取約半顆量的檸檬汁，以500cc的冷開水混和，也可切幾片檸檬片加以裝飾，但須當天喝完，否則檸檬皮會滲出苦味。

上班族事忙，另有一取巧辦法。可將擠出的檸檬汁冰成小方塊冰塊，隔天放進水壺裡即可。

《檸檬茶，更能抗氧化》

發表在《分子營養與食物研究》的研究發現，加2～3匙柑橘類果汁（如檸檬、葡萄柚、橘子等）在綠茶裡，可以提高兒茶素穩定性，兒茶素可以預防癌症、中風和心臟病。

多數的茶裡都有這些化合物，但在胃這樣酸性的環境裡，通常只有20％被吸收。

普度大學食品科學助理教授弗儒基（Mario Ferruzzi）建議，熱水放入茶包後等3～5分鐘後，再加果汁，才能確保抗氧化的效用。

《這樣選，最安心！》

成熟的檸檬果皮綠中帶有黃暈，經貯藏數日，才會顯出特有的香味。建議選擇表皮有光澤、外形橢圓、皮薄有彈性的為佳。太早採收的果皮較硬，香氣淡且水分少。

現在市面上還有分有籽檸檬與無籽檸檬。有籽的檸檬果肉香氣濃，但汁液較無籽檸檬少。

《這樣吃，最健康！》

在滷肉的時候擠些檸檬汁，可降低對鹽分與油脂的攝取，且肉質更鮮美。檸檬的酸又能降低肉類的升糖負荷，可說是對抗糖尿病的好食物。所含的檸檬酸還有助刺激肝臟排毒。

或是煮雞湯時，倒些檸檬汁、醋或加點番茄。哈佛大學的研究指出，這麼做會讓肉湯裡的鈣質增加64％。

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(中時電子報)