國民黨團批前瞻一期執行不力 二期還繼續綁樁

2018年08月22日 12:20 中時 季節

立法院國民黨團22日召開記者會，痛批民進黨政府推出的前瞻計畫第一期執行率不到3成，第二期還編了更多錢，很明顯就是在灑錢、綁樁，如果為了要在時間到時花完，甚至會淪為消化預算、出現「豆腐工程」，並圖利他們的金主。

黨團書記長曾銘宗指出，前瞻計畫第1期特別預算共1070.71億元，期間為106年9月到107年底，但截至107年6月底，近10個月累計執行數合計僅287.42億元，占預算比重27%，甚至從各部會看，法務部和金管會執行率都是零，國發會、財政部、衛福部都是6%，行政院也只有20%。換言之還有783.29億元需在今年7到12月執行，來的及嗎？是否淪為消化預算？

曾銘宗質疑這顯示前瞻計畫規劃不周，很多地方不需要預算，國發會硬塞，事前規劃不周，事後執行也不好。他舉例，城鄉建設第1期預算高達354億元，其中提升各地道路品質計畫為122億元，但比較各縣市累計分配到的鄉鎮區數目，最多的是屏東縣，第二名是嘉義縣，新北市第三，第四和第五名為雲林縣與彰化縣。前五名除新北都是民進黨執政縣市，人口多達4百萬的新北市又只排到第三名，分到的相對少、不平均，疑有配合年底選舉綁樁之意圖。

曾銘宗表示，第一期還剩783.29億元沒執行完，行政院上周卻又公布民國108與109年的前瞻計畫第2期特別預算2275.1億元，執行得完嗎？而且當中國家真正最急迫需要解決因應的少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設三大問題，預算數加總僅128.7億元。反而城鄉建設預算數達731億元，顯示前瞻計畫既不前瞻，純粹花錢綁樁，實現政治目的！

國民黨立委費鴻泰也質疑，到2020年要通通執行完，營造有這個能力嗎？最後不是綁樁消化預算，就是豆腐工程。他懷疑工程的廠商有些根本就是民進黨的小金主、樁腳！且營造界商業人士已指出不可能剩下幾個月就執行完7成預算。

(中時 )