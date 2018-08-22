新北》侯友宜為同黨年輕議員站台 謙稱自己不太會選舉

2018年08月22日 12:22 中時 葉德正

年底選戰越來越激烈，國民黨新北市長參選人侯友宜今天為六位國民黨提名年輕議員參選人江怡臻、葉元之、廖先翔、陳偉杰與王威元站台，成立新希望聯盟，侯友宜說，他跟這些年輕人一樣都不太會選舉，但腳勤、腰軟，努力跟選民「作伙」，他希望當市長後，這六個年輕人也能當選，跟他一起在市議會並肩作戰，讓青年朋友來接棒。

侯友宜說，板橋區的葉元之從在市政府工作時就很努力認真，這次站出來過程相當辛苦；汐止、金山、萬里的廖先翔踏遍選區所有地方，深耕基層，年輕人能夠如此在地化，非常不容易。

侯友宜也說，淡水的陳偉杰，過去在學術界做了很多研究，這次他將學術理論化作務實，包括發展淡水海洋休閒產業與北海岸創生等，對淡水地區有很高的理想抱負；大新店選區的唐慧琳不但腦經思慮清晰，口才一流，更重要有理想有抱負想為青年做些什麼， 尤其在電視台為政策辯護的能力「我都比不上。」

侯友宜也說，土樹三鶯選區的江怡臻，乖巧、認真、踏實，一早就碰到她認真在菜市場公園拜票，她不僅是在地青年在地女兒，也能為婦女、幼童發聲。

侯友宜說，三重的王威元從里長幹上來，三重在地人希望三重埔可以大改變，包括都更、托育都希望能多做一點，希望能夠支持他。

蘇貞昌今上午舉辦環保議題政見記者會，侯友宜再次呼籲老縣長站出來反對深澳蓋燃煤電廠，不要不表態。

是否願意與蘇辯論，侯說，辯論不用急，現在最重要的是如何向市民闡述自己的政見，他從深澳火力電廠、軌道建設、三環六線，包括「都更三箭」的捷運到哪都更到哪、主軌道幹道兩側都更、危老防災型都更，他都已先跟市民優先報告，接下來他還會到各區向市民報告。

(中時 )