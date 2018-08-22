醉男亂刀砍死友回家再殺妻 一審殺妻輕判2年

2018年08月22日 12:46 中時 林偉信

新北市蔡姓男子去年酒後與彭姓友人起衝突，竟持西瓜刀砍殺對方30刀致死，行凶後他回家吞安眠藥準備自殺，又恐妻子久病連累家人，持刀揮砍幸好她反抗未遭殺死；蔡男殺人被判刑13年定讞，砍殺妻子部分因獲得對方原諒，高院更一審將他輕判2年。可上訴。

判決指出，去年1月25日晚間，彭男到蔡所開的羊肉爐店用餐，喝到隔日凌晨5點多，蔡男因細故與彭起口角，他竟持西瓜刀朝對方頸部、前胸部、手上肢砍殺30刀，其中15刀集中頭頸部，部分深可見骨，致彭男因頭頸部、上半部和肢體多重銳傷，失血休克而死亡。

蔡男殺人後跑回家，吞食安眠藥，他擔心臥病在床的妻子拖累女兒，持西瓜刀往她頸部揮砍一刀，想要帶她一起走，致妻子頸部有9公分撕裂傷，最後因她掙扎抵抗逃過一死。

新北地院認為，死者的傷勢主要分布在頭頸部，被切斷兩側甲狀腺和軟骨，可見蔡男殺人之時用力甚深，手段相當凶殘將他判處無期徒刑；高院考量蔡男與死者家屬達成和解獲得原諒，殺人部分判刑13年，加上殺人未遂罪共判處18年徒刑。

最高法院維持高院刑度，依殺人罪將蔡男判刑13年確定，殺妻部分撤銷發回，高院更一審考量他突遇重大事故，因罹患慢性酒癮，衝動控制較差，且犯後獲得妻子及女兒原諒，將他輕判2年。全案可上訴。

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(中時 )