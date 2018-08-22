美網》小威女單第17種子 比世界排名高

2018年08月22日 12:03 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

每年最後一項網球大滿貫賽─美國網球公開賽，今年會內賽將從27日點燃戰火，大會今天公布男、女單打32個種子排序，目前世界第26名的美國名將小威廉絲（Serena Williams）排在第17種子，比世界排名高9個位子。

美網種子序是根據截至20日的世界排名來定，去年因為生產缺席的小威排第17種子，比姐姐大威廉絲（Venus Williams）低一席，曾六度於美網封后的小威，也是唯一一位種子序比世界排名高的選手。

美國網球協會發言人韋麥德（Chris Widmaier）解釋：「考量到許多因素，包括小威生產后回到球場、今年夏天在硬地賽事的表現，以及她在美網的成就，決定讓她的種子序比世界排名高，協會認為這是很恰當的決定。」

因為阿基里斯腱痠痛退出康乃狄克公開賽的世界球后哈麗普（Simona Halep），當然就是美網女單第1種子，「丹麥甜心」沃茲妮亞奇（Caroline Wozniacki）第2種子，去年美網女單冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）第3種子，按照種子序，小威最快第三輪就會碰到前16種子好手。

男單方面，曾因手肘傷勢休息一段時間的前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），靠著剛在辛辛那提打下ATP 1000等級大師賽冠軍加持，世界排名升到第6，因此排美網男單第6種子，而超過30歲依舊勇猛的西班牙世界球王納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德勒（Roger Federer）分居男單1、2種子。

(中時電子報)