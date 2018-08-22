董智森：斷交推中共打壓或邦交國要錢 卸責仇中為選戰得利

2018年08月22日 12:09 中時電子報 喻華德

針對薩爾瓦多與中華民國斷交，總統蔡英文昨天表示「斷交並不是單一事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環…中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。」媒體人董智森指出，蔡政府凡事以選舉考量，把斷交歸咎中共打壓或邦交國要求金援，既可為蔡政府的無能卸責，又能掀起仇中情節，進而在選戰中得利。

董智森在昨日的《小董真心話》廣播節目中表示，蔡政府昨日原先要宣揚此次「同慶之旅」後民調升高多少，結果因為斷交而無法公布。

董智森表示，「同慶之旅」去程過境美國洛杉磯，在雷根圖書館發表公開談話、媒體即時報導，可是電視畫面中明顯「只見11支本國媒體的麥克風，沒有一家外媒。」他指出這種在國外假裝自己很偉大，實際上是「出口轉內銷」。

他補充，不論是蔡英文、馬英九還是陳水扁出訪過境美國，對美國而言都不算什麼，因為經常有外國元首訪問或過境美國。中華民國又是與美國沒有邦交的小國，因此總統過境美國會引起全美注意？他說，臺灣人對政治的興趣比美國狂熱，那請問聽眾能否回答上一次來訪中華民國的友邦元首是誰？「沒有人講得出來。」

答案是馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）在七月下旬訪華。董智森說，臺灣民眾對國內媒體有報導，自己的邦交國來訪都不注意，那中華民國總統訪美，去美國那麼大的國家，美國人都在注意她，「你將心比心吧」。

他說，在臺灣大家對政治很有興趣，對國際很陌生，覺得自己很了不起。覺得蔡英文出訪，全世界都在看蔡英文出訪，怎麼可能？

他也點破蔡英文參訪的德州休士頓的美國太空總署（NASA）詹森太空中心，「一般人買票就可以參觀」。是太空博物館，並不是機密。他調侃說「博物館驚魂夜看幾集了」。太空博物館有現任或卸任的太空人為參觀者講解，因此蔡英文去參訪「沒那麼了不起」。他說「但是要會轉內銷，這不得了，美國最高機密NASA給我們去不得了！」;他又說「不要給我們去（NASA），F-35賣兩架給我們就好」。他說不要聽那些「把外銷變成進口」的吹噓。

此外，對蔡英文表示，面對中共打壓，我們要與美國共同建立自由市場。董智森指出美國現在所有經濟、貿易組織都不讓我國加入，然後硬要把牛肉、豬肉銷來臺灣，大家忘了嗎？他進一步指出，現在全世界自由經濟市場大亂，是因為川普總統對與其它國家簽的約一概不認帳。「現在全世界有一個人專門在打破自由經濟市場的就是川普」。因為川普說話不算話、沒有信用。「這是全世界的共知」。現在歐盟、北大西洋公約組織各國都與川普鬧翻了。為了貿易，加拿大與川普對罵。而董智森指出這些都是先進國家。

根據詹森太空中心的官網資訊，成人門票含導覽為36美元，由太空人導覽為35.95美元，等級九VIP導覽門票為179.95美元。

(中時電子報)