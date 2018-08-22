高齡社會的隱憂 判別自然老化與失智

2018年08月22日 12:08 中時 林周義

內政部今年4月宣布台灣邁入高齡社會，每7個人當中就有1個是老人。隨著人口老化，失智症的比例也上升。桃園榮民醫院前精神科主任韋海浪表示，65歲以上的人，每增加五歲，罹患失智症的比率會依等比級數增加，意即年紀越大，罹患失智症的可能性就越高。步入老年，記憶力會減退，但事實上這不一定代表失智。

自然老化與失智都有健忘的症狀。韋海浪表示，我們可能一時忘記東西放哪、忘記別人的名字，但過了一陣子又會想起，「記憶力、器官會慢慢衰退，但這些都是自然的現象」。他也提及，曾有人因健忘，懷疑自己失智而前來就診，但通常會懷疑自己的人都只是自然老化。

「真正失智的狀況是，自己沒有察覺到，但旁人都能發現他／她的異樣」，韋海浪表示，在失智症初期，患者會忘記最近發生的事情、會產生誤認的狀況、也會展現出較大的情緒起伏；中期則在辨認人物、環境及時間上更為困難，誤認的情況也會變本加厲。另外，也會出現較強烈的情緒起伏，進而大哭大鬧；到了晚期，患者會忘記熟悉的人、事、物，甚至忘記自己是誰。他們無法區別虛幻與真實，表達能力和理解能力也會下降。

韋海浪透露，自己的媽媽也是失智症患者。媽媽在罹患失智症後，一切生活起居都由兒女和看護料理。韋媽媽有很多孫子，每當孫子們來找姥姥（韋媽媽）時，總會排排站，一一報上自己的名字，向她報到。

照顧失智症長輩並不容易，照顧者可能會出現身心俱疲的狀況。韋海浪表示，有時照護者的脾氣不佳，反映出的是能量耗盡了。對此，他鼓勵民眾，多爭取社會資源的協助。另外，可藉由司法精神鑑定，保護患者的權益。

(中時 )