藍批前瞻綁樁 綠反擊：審查時反對 選舉就爭取

2018年08月22日 12:15 中時 鄭舲 、 姚志平

國民黨團上午舉行記者會，批評前瞻計畫特別預算第一期預算執行率僅27%太低，而行政院上週通過第二期預算2275億，有接力綁樁之嫌。民進黨團隨後也舉行記者會回擊，批國民黨去年審查前瞻時極力反對，到了選舉前又連聲說要積極爭取前瞻，「這個政黨搞得我們很亂」，呼籲國民黨「再怎麼野蠻，也不要阻擋地方建設。」

民進黨團幹事長李俊俋表示，去年臨時會審查前瞻計畫時，國民黨潑水、撒麵粉、敲鑼打鼓反對前瞻，但到了今年選舉，藍委王惠美要求將彰化列入前瞻計畫，新北市長參選人侯友宜、台北市長參選人丁守中也說希望擴大前瞻軌道建設，「這個政黨滿混亂的。」李俊俋說，國民黨應該講清楚，到底要不要前瞻？要不要發展地方建設？不要審查說一套，選前又做一套。

李俊俋也提到，國民黨說前瞻第一期預算執行率太低，但預算中有所謂的「預算分配數」，前瞻第一期從去年9月編到今年12月共1070億，而去年9月到今年6月的預算分配數是427億，目前已經執行322億，預算執行率75.5%，「這樣算非常差嗎？」而國民黨提出金管會、法務部執行率是0，原因是這些預算都是資安預算，須待各部會先行提報、統一規格並發包後才會撥款，但現在還在設定規格階段，如何會有執行率？

黨團副幹事長林靜儀也提到，國民黨說前瞻是為綁樁，但7月30日南投縣長林明溱說縣府爭取到前瞻計畫經費維護集集綠色隧道，8月16日南投縣政府也發新聞稿宣布爭取到前瞻預算，「所以林明溱是民進黨的樁腳？」林靜儀痛批國民黨「非常離譜」，在媒體前污衊前瞻，到了地方又說預算是自己爭取來的，「不要覺得台灣人民這麼好騙。」

(中時 )