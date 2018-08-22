與華信立榮同型 伊朗航空取得5架ATR-72新客機

2018年08月22日 12:24 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，受到美國總統川普（Donald Trump）恐嚇威脅影響，全球兩大航空製造商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）、先後宣布片面廢除合約，造成機齡老舊伊朗航空（IranAir）面臨無機可換的困境。為解決燃眉困局，伊朗航空搶在新一波制裁啟動前，於本月初從法國、取得5架新型ATR-72 600型區域線客機（ATR 72-600），未來將使用這款和台灣華信、立榮航空同型機種，填補其國內和區域航線的空缺。

取得5架ATR-72 600型新客機的伊朗航空。

事實上，先前在歐巴馬（Barack Obama）時代與美方和解的伊朗，先後和空巴、波音採購約200架客機，反而法義合資的ATR公司僅拿到20架的訂單。但當川普上台後，局勢卻出現了180度的大反轉，波音在美國政府的壓力下主動撤單、空中巴士則是擔心影響北美訂單而縮手，僅剩下專攻區域線的ATR公司，成為當前伊朗航空更新機隊的唯一選項。但仍有12架在生產線上的ATR，未來是否能抵抗壓力、如期交付剩下客機，也成為各方關切的焦點。

伊朗航空旗下老舊的波音747客機。（達志影像/Shutterstock）

由空巴和義大利李奧納多（Leonardo）合資打造、擁有龐大市占率的雙螺旋槳客機ATR-72，從1988年開始量產至今、已生產約678架，由於它的起降特性適用於島嶼機場，讓ATR-72型客機頗受台灣航空公司喜愛，包含華信、遠東、立榮都擁有多架現役機種。其中600型是2007年開始研發的升級版，讓駕駛系統、引擎、航空電子系統全面升級，並加大客艙空間與起飛重量，使得機艙載客量從原先74人增至78人。

伊朗航空新取得5架ATR-72 600型客機，圖為曼谷航空同型示意。（達志影像/shutterstock）

但相較於空巴、波音，或是龐巴迪（Bombardier）和巴西航太（Embraer S.A）的機型，ATR-72客機的出事率實在讓人感到憂心，從問世以來、在全球各地的機場發生了多起的死亡事故，其中光是解散前的復興航空就有四起，2015年墜毀於基隆河的事故更造成43人死亡、17人受傷，直接衝擊其公司營運。面臨愈來愈無選擇的伊朗，未來是否會與美方妥協、或是轉往俄羅斯，將機隊系統改成俄規模式，也將是外界觀察的重點之一。

(中時電子報)