薩爾瓦多斷交 孫大千罵台獨「膨風的懦夫」再次連累台灣

2018年08月22日 12:16 中時電子報 邱文秀

薩爾瓦多總統桑卻斯發表斷交聲明。（圖/薩爾瓦多總統府）

蔡政府上任以來，已有五個國家與我國斷交，總統蔡英文出訪返抵國門不到24小時，就傳出我與薩爾瓦多斷交的震撼消息。前立委孫大千在臉書批評「台獨又再一次的連累了台灣！」，並罵台獨，仗是別人來打，自己只出一張嘴，真是標準的「膨風的懦夫」。

總統蔡英文出訪返抵國門不到24小時，就傳出我與薩爾瓦多斷交的消息。蔡政府上任以來，已有五個國家與我國斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索以及薩爾瓦多。2年以來已有五個國家與我國斷交，我國邦交國剩17國。

民進黨立委管碧玲表示，台薩斷交雖然令人遺憾，但是更印證台灣要走出去，並批評台灣政壇明星喊「兩岸一家親」，只是一廂情願的想像。「亂神」黃國昌則憤怒表示，「大陸委員會」也沒有存在之必要，應該直接併入外交部。民運人士王丹在臉書表示，中共再挖台灣一個邦交國，很明顯是報復，完全不意外，台灣人如果真想算，年底選舉讓中共喜歡的政黨徹底失去影響力，應當就是對中共最有力的報復。。

前立委孫大千則在臉書批評，台獨又再一次的連累了台灣！最噁爛的是，明明是自己捅了簍子，又要牽拖到國民黨和柯文哲身上，還要叫大家團結，一起來幫忙擦屁股。

孫大千說，首先，一個銅板不會響。要不是這一群「階段性的台獨」和「極端的台獨」每天惹事生非，敲鑼打鼓，兩岸關係也不會走到今日這樣的腥風血雨，烽火連天的局面。民進黨和時代力量都難辭其咎！

其次，「借殻上市」這一招已經被看破手腳了。民進黨試圖用一個「仿冒的中華民國」做幌子，對內推動全面的「去中華民國化」，為了完成階段性台獨的策略，不但是完全無效，更徹底的賠上北京政府對民進黨的信任。

同時，堅持「九二共識」的中華民國，才是兩岸「維持現狀」的唯一解答。「九二共識」和「中華民國」缺一不可。蔡英文原本異想天開的以為，可以單獨使用「中華民國」來偷天換日，矇混過關，不但是不切實際，更害台灣人民無辜受累。

最後，發國難財的投機政客更是天理不容。此時此刻，還來趁火打劫，說風涼話，批評民進黨對中國大陸不夠強硬的政治人物最為令人唾棄。說什麼「廢除陸委會」，或是主張更為激進的台獨路線，無疑是把台灣人民推進火坑。反正，仗是別人來打，自己只出一張嘴，真是標準的「膨風的懦夫」。

孫大千最後嗆，至於那些想要借由台獨力量向共產黨報仇的民運人士，請趁早滾回中國大陸去，別在台灣興風作浪，反正太平洋也沒有加蓋。

(中時電子報)