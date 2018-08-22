瓦昆菲尼克斯等了20年 終讓導演點頭出演男主角

瓦昆菲尼克斯在《笑畫人生》飾演傳奇漫畫家。（傳影提供）

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電影《笑畫人生》改編自美國最狂癱瘓漫畫家真實故事，找來《雲端情人》坎城影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，以負能量飆戲宛如幹話版《愛的萬物論》。導演葛斯范桑（Gus Van Sant）和瓦昆上次合作已是23年前的《愛的機密》，瓦昆在這之後的20年間總共求了3部片的試鏡機會，但導演一律打槍不回，直到《笑畫人生》才指定由瓦昆演出，收到通知時他簡直不敢相信：「這太不真實了！這部片若能成功一定都是葛斯的功勞，只要和他合作過都能在拍片過程中從導演身上獲得極大的啟發！」

儘管瓦昆在《笑畫人生》中的表現獲得各界掌聲，但他並非導演第一人選，早在20年前羅賓威廉斯（Robin Williams）就已經著手推動翻拍自傳，當年留下的珍貴表演練習影像成為瓦昆揣摩角色的最大幫助。羅賓曾帶著當紅嘲諷漫畫家約翰卡拉翰的自傳主動爭取拍攝，並親自擔綱演出這位酒駕肇事後全身癱瘓，卻意外以負能量重振人生的脫軌玩咖！儘管金獎組合讓電影界振奮，然而處於創作低潮期的葛斯范桑遲遲無法寫出最理想完美的劇本，不得不延宕計畫，直到2010和2014年卡拉翰和羅賓相繼逝世，好友驟死讓葛斯范桑決心振作完成生前心願，眼尖影迷也發現片尾感謝名單有羅賓威廉斯。

《笑畫人生》改編自美國最狂時事嘲諷漫畫家「約翰卡拉翰」真實故事，原本享樂至上的風流男子約翰卡拉翰（瓦昆菲尼克斯 飾），因為一場致命的酒駕車禍讓他四肢癱瘓，人生從此只剩憂鬱厭世和天天買醉，在物理治療師安努（魯妮瑪拉 飾）的鼓勵下，約翰加入戒酒自救會。沒想到酒還沒戒成，竟意外發現他的漫畫天賦，一舉成為美國最紅媒體漫畫家。電影9月7日在台上映。

(中時 )

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