民進黨議員會勘大巨蛋2度被拒 遠雄：市府根本沒發文

2018年08月22日 12:45 中時 陳燕珩

遠雄大巨蛋19日進行焊接工程引發濃煙，議員謝維洲安排緊急會勘被拒，對此，議會民進黨團嚴厲譴責遠雄，並在昨天發文要求今早再會勘。不料今天官員、議員和大批媒體到大巨蛋現勘，仍被拒於門外，市府稱遠雄「沒有回應」，遠雄則反指市府根本沒發文，讓議員火大怒指，裡面到底有何不可告人的秘密？

大巨蛋19日發生工安意外後，謝維洲隔日安排緊急會勘，但被遠雄以「僅建管處能進入」由擋在門外，民進黨團昨上午開記者會嚴厲譴責，並當場詢問體育局、建管處等4局處，議員在官員陪同下能否進入會勘，在場官員表示可以，並稱會跟遠雄溝通，為此黨團昨早通知市府要求今早再度會勘。

不料，上午民進黨團議員和大批媒體到了大巨蛋門口，卻被保全禁止進入，黨團總召李慶鋒質疑，市府難道沒事先聯繫嗎？體育局參議李戎威稱「遠雄還沒回應」，氣得李慶鋒大罵，對方超過24小時沒回應，市府竟束手無策，公權力蕩然無存，如何讓人相信市府後續對大巨蛋處理會公開透明、絕不放水？

議員劉耀仁、阮昭雄也質疑，過去議會曾安排過多次大巨蛋會勘，都能順利進入，這次卻2度擋人，到底裡面有何不可告人的秘密，為何不敢讓議員進去？

經過一陣溝通，遠雄終於打開工地大門，但僅引導現場人員進入工地帳篷，仍無法進到建物內部，只能在遠方遙望大巨蛋。議員顏若芳、簡舒培質疑，國民黨議員王鴻薇今年4月現勘大巨蛋，還帶了非公職身分的市長參選人丁守中進去，當時就能順利進入建物，為何現任議員卻不能進去，要求體育局說清楚當時是接獲誰的通知陪同會勘？

對此，體育局官員李戎威支支吾吾講不出話，在議員追問下才說「我不記得了」。最後，李慶鋒代表民進黨團表示嚴厲譴責，他放話將請黨團成員在接下來1個月內，天天辦理大巨蛋會勘，看遠雄哪天肯放議員進去。

遠雄發言人楊舜欽今早未在場，他稍早受訪表示，過去藍綠議員都曾到場會勘，事前市府主管機關會發文通知，「但至今都沒有收到市府正式函文」，遠雄必須事先知道到場人數，才能安排動線、安全帽和保險等措施，否則工地正在進行拆卸作業，隨意進入很危險。不過，體育局聲稱有和他本人聯繫？楊舜欽說，對方僅口頭告知，未正式函文。

(中時 )