桃機工程意外活埋釀3死 家屬痛批無工安防護

2018年08月22日 13:31 中時 陳麒全

罹難者朱寶泰的太太帶著兩個兒子到現場，一早來到現場的勞動部長許銘春致贈慰問金時，一度還遲疑要不要接下，最後在勸說下接過手，還沒有辦法接受先生的意外，難過的站不住，在一旁的兩個兒子趕緊攙扶媽媽。（陳麒全攝）

陳尚元的家屬忍不住大聲責罵，「你們的工安設施在哪？出事後也沒人通知在哪家醫院，還要我一間間打，到了醫院也沒人在協助處理。」說到太激動，整個人癱軟跪下，其他家人趕緊將她攙扶到車內休息。（陳麒全攝）

陳尚元的家屬忍不住大聲責罵，「你們的工安設施在哪？出事後也沒人通知在哪家醫院，還要我一間間打，到了醫院也沒人在協助處理。」說到太激動，整個人癱軟跪下，其他家人趕緊將她攙扶到車內休息。（陳麒全攝）

桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程21日發生重大工安意外，釀3死悲劇。桃園地檢署檢察官22日上午到意外現場勘驗，勞動部長許銘春一早也到現場向罹災者家屬致哀，家屬痛批泛亞工程，現場無工安設施，出事後也無人通知與派員協助，難過的哭到癱軟。

桃園地檢署檢察官吳靜怡、陳師敏檢察官聯袂偵辦桃機工程意外案，兩位檢察官22日上午來到意外現場勘驗，並聽取現場施工單位報告，了解意外發生原因。

高工局一工處長陳澤仁說明表示，由於施工的管路下方就是機場捷運，如果架設Ｈ型鋼作檔土牆支撐，往下固定恐會影響機捷的結構物，但即使如此，開挖時也應該使用較安全、更寬、更平緩的坡度，並且使用噴凝土加上網子來保護工程，這次施工單位搶快便宜行事，維安意識也不足，沒有施作防護措施，開挖角度太過垂直，深度更高達四公尺，加上連日天陣雨土壤又濕又軟，導致坍塌意外。交通部高公局表示，將依照契約內容追究責任，內部也會開檢討會議。

3位罹難者家屬一早也都趕到意外發生現場，等候檢察官勘驗，看到泛亞工程主管，陳尚元的家屬忍不住大聲責罵，「你們的工安設施在哪？出事後也沒人通知在哪家醫院，還要我一間間打，到了醫院也沒人在協助處理。」說到太激動，整個人癱軟跪下，其他家人趕緊將她攙扶到車內休息。

罹難者朱寶泰的太太帶著兩個兒子到現場，一早來到現場的勞動部長許銘春致贈慰問金時，一度還遲疑要不要接下，最後在勸說下接過手，還沒有辦法接受先生的意外，難過的站不住，在一旁的兩個兒子趕緊攙扶媽媽。

陳尚元的哥哥，不時凝神望著出事工地，臉頰上始終掛著淚痕，他說，「再怎麼賠償與追究責任，弟弟也回不來了。」

勞動部長許銘春表示，對於罹災勞工及家屬，勞動部已協調桃園市政府啟動FAP機制（職業災害勞工個案主動服務計畫），提供後續慰問及權益協處事宜。她也再一次強調，「安全第一，生命無價，再次呼籲所有的事業單位，工作現場的安全一定要落實，會要求職安署落實勞工安全檢查。」

(中時 )