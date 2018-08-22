周迅扮少女被嫌老 一張幕後照驚呆人：根本未滿18

周迅自po幕後花絮照，一張素顏等裝髮的照片逆齡無限，一舉打破老態劣評。(取材自周迅微博、《如懿傳》官方微博)

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中時電子報

終於擺脫限播風波的《如懿傳》，於本月20日上檔與夯劇《延禧攻略》打對台，不僅張惠妹、林憶蓮雙天后加持演唱的主題曲〈雙影〉讓人驚豔，難得回歸小螢幕的影后周迅，其演技與扮相更是受人矚目，然43歲的她扮演17歲時期的女主角，卻被譏處處都「顯老」，然前天周迅公開的幕後花絮照，卻一舉打破老態劣評，讓粉絲直呼根本是「化妝師毀了她」。

周迅自po幕後花絮照。(取材自周迅微博)

剛上檔的《如懿傳》中，周迅飾演17歲少女時期的「嫻妃」，扮相加上招牌鴨嗓被譏「實在太老」，評價不如《延禧》來得高，然周迅前天(8/20)在微博貼出3張幕後花絮照，寫下：「九個月，二百六十四天」，其中有周迅穿著宮廷華服、戴著尖長指甲擺弄姿勢的照片，也有她被妝髮工作人員包圍、但她累得被拖住臉蛋睡著的模樣，然最吸睛的，莫過於一張她未著裝正等編髮的素顏照。

這張素顏照中，周迅身材一如既往地纖細，她穿著簡單的白色細肩帶上衣搭配灰色棉褲，雙手擺在膝上，拉住細細髮束好方便造型師編髮，一張未上妝的臉稚氣十足，網友一看紛紛讚嘆「分明是少女呀」、「像不滿十八歲的少女」，直呼支持「周公子」，包含她的演出與獨特嗓音，「不接受任何反駁，周迅是最好的」。

(中時電子報)

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