權勢性侵多獲輕判 監委：與社會觀感落差大

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根據長期關注性侵受害婦女權益的社福團體統計，妨害性自主犯罪類型中，以權勢性侵占比最高。然而權勢性侵案經起訴後，法院審理結果似乎有量刑過輕，或定罪率偏低情形。監察委員王幼玲、林雅鋒指出，目前法院審理妨害性自主案件雖已設置專庭，但判決結果卻有這麼大的落差，將調查其中原因。

王幼玲、林雅鋒指出，據報載國內判刑定罪的妨害性自主案件中，其中權勢性侵、權勢猥褻、權勢性侵未遂者，自2013年至2016年止3年累計38件，僅占當年妨害性自主判刑案件總件數的百分之0.95~1.58，且多數被告都獲輕判有期徒刑6個月到1年，也有被告獲判無罪。

王幼玲、林雅鋒表示，由於權勢性侵犯罪型態，加害人與被害人間具有上對下的權力關係，被害人多因畏懼於加害人的權勢，不敢向外聲張、求援，在犯罪取證上相對困難，所以承審法官須熟識性侵類型案件的特質，對於權勢性侵必須相當瞭解，對於受害人所處權力弱勢境遇，更應具備高度理解能力。

王幼玲、林雅鋒表示，目前法院雖然設有妨害性自主專庭，且法官學院每年舉辦「法院辦理性侵害案件專業課程」在職訓練，規定專庭法官須接受12個小時在職訓練，並建置「妨害性自主罪量刑資訊系統」，以期量刑妥當，減少歧異並符合罪刑相當及比例原則。然而這些措施實施以來，司法院是否曾進行檢討及成效評估？專庭是否只是輪流擔任虛應故事？法官性平教育有無確實？定期專業受訓究竟只是徒具形式，還是確實深入瞭解實質內涵？師資教材是否適當?量刑基準表有無發揮效用？焦點團體的建議有無影響力？將進一步深入調查瞭解。

(中時 )

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