我國藥品原料進口 未來將毒品抽驗

友善列印
中時

未來我國藥品原料進口也要進行毒品抽驗。衛福部食藥署今公告「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」修正，食藥署官員表示，新辦法規定，被抽中者，於邊境以拉曼光譜儀進行快速檢測，經檢驗判定為毒品者，將移送相關單位偵辦，如果快速檢測儀器無法於邊境判定時，所有貨品當場封緘，由業者書立切結書，再由食藥署派員到場檢驗，新修訂辦法將於公告3天後實施。

衛福部食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，原料藥是製造藥品的源頭，食藥署近年來已對原料藥品要求需有品質證明文件，同時也啟動輸入原料藥邊境管制，除防止製毒原料假冒外，亦強化原料藥進口管理及通關資訊正確性，但一直都無毒品檢驗這一項，所幸過去原料藥進口後的後續稽核及查廠，並未無發現原料藥含有毒品案件。

由於近年來我國毒品濫用情形急遽增加，其不僅戕害個人健康，還會影響國家經濟發展，並造成社會治安問題，因此行政院積極推動「新世代反毒策略行動綱領」，以防堵任何可能管道。祁若鳳指出，為防止製毒原料假冒藥品原料藥進口，食藥署今天公告修正「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」部分條文，原料藥在進口時，就要抽驗毒品一項，以阻絕於境外。

祁若鳳表示，目前我國對於進口藥品原料依2％~50％比率抽驗，被抽中者，每50件要抽1件以拉曼光譜儀進行快速檢測，50~100件抽2件，101~500件抽3件，501件~1000件抽4件，1000件以上則抽5件。目前拉曼光譜儀可抽檢100多項藥品，未來藥品圖譜會陸續建置，可以檢測的藥品項目會再增加。

(中時 )

南山人壽工會反對興櫃 勞動部：… 10天4小黃運將自殺　工會批「制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。