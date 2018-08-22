台中》盧秀燕霧峰市場拜票 民眾送「糕」祝高票當選

2018年08月22日 13:03 中時 林欣儀

國民黨台中市長參選人盧秀燕22日到霧峰市場拜票，獲得選民熱情支持，還有攤商送上象徵「高中」的糕餅、祝賀盧秀燕高票當選，也有水果攤販送上梨山的水梨、盼盧秀燕為在地水果發聲。她則強調，透過在早市、黃昏市場與夜市掃街拜票的方式，深入了解民眾需求。

盧秀燕在立法委員顏寬恒、市議員蘇柏興與林碧秀等地方民代陪同下，深入霧峰市場向選民拜票。盧秀燕表示，自己進入政壇就是擔任省議員，當時的省議會位於霧峰，「霧峰就是我政治的娘家」，希望鄉親能全力支持，翻轉霧峰。

盧秀燕指出，最近深入市場拜票，更能了解基層民眾的感受，包括市場面、經濟面及老人照顧、幼兒照護、空汙等問題，其中，經濟面最受婆婆媽媽們關注，她們感受到低薪情況嚴重、買菜錢緊縮，但民進黨政府不拚經濟、都在拚政治，政治又拚不好。

「民進黨政府應加油！」盧秀燕表示，台中市本區、台灣大道、豐原大道近日都傳出淹水情況，影響市民權益，追根究柢，市府平時應重視整治、清淤與排水工作，呼籲對手林佳龍在接下來3個月任期內應「上緊螺絲」、好好治理市政。

台中市政府新聞局長卓冠廷回應，林佳龍上任3年多以來，持續透過重大建設帶動台中經濟發展，台中市薪資成長率達7.54％、成長幅度為六都第一，中央也持續拚經濟、失業率創17年來最低。

治水部分，卓冠廷表示，林佳龍積極整治各項水環境，針對綠川、柳川及葫蘆墩圳、軟埤仔溪等易淹水地點進行改善，日前豐原大道淹水主因強降雨、且廠商未依標準作業流程開啟排洪閘門，廠商已承諾將賠償民眾損失。

(中時 )