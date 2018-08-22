10天4小黃運將自殺　工會批「制度殺人」

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雙北地區過去10天發生4起計程車司機自殺，立委鄭寶清、陳雪生與計程車業界今召開記者會，批評交通部制度殺人，放任Uber以無限量成長，迫使計程車司機在不公平條件下競爭。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉指出，美國紐約在今年上半年發生6起計程車司機自殺，原因是Uber等叫車平台車輛無限制增加，讓原本的計程車司機難以生存，紐約市已立法要限制Uber數量。這樣的不幸，現在也降臨到台灣，8月9日有2名計程車司機在新店相偕自殺、15日1名司機在南港車站上吊、19日1名司機在土城燒炭自殺，10天內發生4名計程車司機自殺事件，這是交通部的制度殺人。

鄭力嘉說，Uber與租賃車合作，讓計程車在不公平條件下競爭，計程車有總量管制、有駕駛管理，Uber的租賃車卻已每個月約1千輛的幅度成長，影響小黃司機生計。這半年來，很多司機拿車子抵押借貸，預計成長了3倍，自殺駕駛連輕生那一天都還在跑車，Uber賺完錢可以拍拍屁股走人，卻留下司機承受惡果，這些問題對交通部說了1年多，卻沒有改變。

鄭寶清表示，Uber的用意應該是彌補計程車數量不足，但現在計程車競爭已過量，計程車有總量管制，限制10萬輛，但Uber與租賃車合作，數量不斷增加又沒有總量管制，市場就這麼大，已危害計程車生存。他強調，租賃車可以代雇司機，但不代表可以當計程車用，這是不合法也不合理，政府比強盜還強盜。

交通部回應，根據了解，Uber合作租賃業者從207家降到133家，租賃車增加並非全然因為Uber，交通部已邀請六都計程車公會與全國駕駛員工會，明（23）日討論相關議題。

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