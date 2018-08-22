總統接見棒球隊 辜仲諒：我們外交途徑非常辛苦

2018年08月22日 13:31 中時 曾薏蘋

昨天台薩斷交，蔡英文總統今在總統府接見拿下美國小馬聯盟3個冠軍的棒球隊伍；備受矚目的是曾因紅火案潛逃日本的中華民國棒球協會理事長辜仲諒也現身致詞，他說，「我們對外交途徑非常了解，非常辛苦，但是透過棒球，可以要讓全世界都看到我們，我們不用講的，就看我們表現，每一年都要讓全世界看到台灣」。

總統致詞時期許教育部、體育署和中華民國棒球協會繼續把台灣棒球環境的餅做得更大，給有心把棒球當志業的年輕人更多發光發熱的機會。

台灣選手赴美國賓州華盛頓參與美國小馬聯盟世界少棒賽、青少棒賽和青棒賽，一舉奪下3個冠軍，蔡總統今天在總統府內接見3支比賽隊伍。

蔡總統致詞時表示，這是寫下歷史新紀錄，「真的是世界第一等」，選手長時間苦練和上場全力以赴，才能創造這麼出色成績，用棒球讓世界看到台灣有多棒，這種榮耀，要歸給所有選手、教練以及在背後全力支援的家長和老師。

辜仲諒致詞時則說，「感謝蔡英文一回台灣就會見我們，出國時差還沒調整就會見我們，非常感謝」。他還說，蔡英文上任後就對棒球非常關心，這次非常光榮驕傲，小朋友們多年努力為國爭光，這是一個新紀錄，小馬聯盟自1993年，25年來拿到三冠王。

總統接見時，並未提到昨天與薩爾瓦多斷交一事，不過辜仲諒說，「我們對外交途徑非常了解，非常辛苦，但是透過棒球，可以要讓全世界都看到我們，我們不用講的，就看我們表現，每一年都要讓全世界看到台灣。」

總統接著介紹3支冠軍隊有來自高雄的中正國小、新北市二重國中和桃園平鎮高中，她說，這些選手代表台灣的基層棒球絕對有國際級的實力，未來要給他們更多支持，讓他們出去比賽和訓練時都有更好環境。

總統並叮囑現場的年輕選手們，「你們現在是世界冠軍了，但球技好，不要忘掉學校學業，練球很重要，學習知識也是同樣重要的任務」。

(中時 )