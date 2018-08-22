日本自民黨青年局拜會中市府 林佳龍感謝為台發聲

2018年08月22日 13:31 中時 盧金足

台中市長林佳龍邀請日本友人年底來台中觀賞2018台中世界花卉博覽會。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）感謝鈴木眾議員為台灣近日在國際遭受中國打壓發聲。（盧金足攝）

日本自民黨青年局22日拜會台中市府，台中市長林佳龍感謝鈴木眾議員為為台發聲，盼台日長遠穩固交流。（盧金足攝）

日本自由民主黨青年局長鈴木馨祐眾議員22日率團拜會台中市政府，雙方探討市政規畫、農業發展等議題，林佳龍也感謝鈴木眾議員為台灣近日在國際遭受中國打壓發聲，針對薩爾瓦多與台灣斷交、東亞青運遭取消等事件，鈴木重申「不能容忍中國打壓台灣」，不只日本，甚至西方國家，都希望台灣持續往民主體制、自由貿易等方向努力。

自民黨青年局是日本和台灣交流的重要窗口，今日青年局長鈴木馨祐眾議員與眾議員小林鷹之、吉川有美、佐佐木紀、田村琢實等74人拜會市府，林佳龍帶領經發局長呂曜志、農業局長王俊雄、勞工局長黃荷婷等局處長共同出席，雙方針對市政廣泛交流，市府並以「台中心動」、「台中花博」等形象影片介紹台中，氣氛熱絡。

林佳龍在會中感謝鈴木馨祐眾議員為了薩爾瓦多與台灣斷交的事件發聲，強調中國打壓不會讓台灣在國際社會消失，台灣仍持續秉持民主、自由、人權、開放市場等社會價值，並盼台日持續以民主自由、城市治理、青年領域等三方面進行長遠而穩固的交流，因為緊密的日台關係不僅是雙方友好，更是亞太地區，乃至於國際間的重要貢獻。

針對薩爾瓦多與台灣斷交、東亞青運遭取消等事件，鈴木眾議員重申「不能容忍中國打壓台灣」，不只日本，甚至西方國家，都希望台灣持續往民主體制、自由貿易等方向努力。

鈴木眾議員也肯定林佳龍在城市治理的規畫，台中不僅人口數上已超過高雄，更扮演台灣發展引擎角色，希望藉此次交流跟台中有進一步的發展。

2018台中世界花卉博覽會將在11月3日展開，林佳龍也播放「台中花博形象影片」，並介紹此次花博將有名古屋市、長野縣駒根市等11個縣市或單位來台參展，台中市也規畫於明年8月舉辦國際運動會，希望藉這兩項國際盛會，使台日間的關係更加緊密。

來自石川縣的眾議員佐佐木紀指出，台中與日本有著農業的淵源，農業專家磯永吉當初在台中州農事試驗場進行日本稻米改良，奠定台中農業的基礎，參考雙方在產業、經濟、文化、運動等方面的規畫，是十分良好的互動，希望林市長能持續以地方政府的力量，繼續推動與日本的關係。

(中時 )