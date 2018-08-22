亞運》游泳接力一度超越中國大陸 中華隊選手說出真相

2018年08月22日 13:37 中時 陳志祥

雅加達亞運游泳賽中華游泳隊男子「F4」在400公尺自由式接力賽游出熱血的一仗，小組賽以3分21秒93搶下第2名，僅次中國大陸，最後以預賽第5名晉級晚上的決賽，「F4」誓言游出更好成績。

男子400公尺自由式接力預賽中華隊林建良、黃硯歆、安廷耀與王郁濂在第3水道出擊、第4道是巴基斯坦、第5道是中國隊，中華隊不辱使命超越巴基斯坦，以4秒63之差僅次於中國大陸的3分17秒30，不過，中華隊在預賽排名第五進決賽。

中華隊總教練李澄峰表示，下午的決賽中華隊的表現會更好。而中華隊選手林建良說，早上本想可不可以接近自己最佳成績、下午再來破紀錄，但是秒數慢了一點，下午先休息、晚上再來挑戰。

另一位選手黃硯歆指出，比賽已經接近尾聲，選手的身體疲勞特別高，下午休息、熱身充分一點，大家的目標是突破之前的成績。

另外，中華隊在男、女400公尺混合賽的小組賽，前2棒一度游贏中國隊，第3棒才被中國大陸超越、甚至印尼也追上來，最後中華隊以3分58秒31名列小組賽第3名、並以預賽第6名進入晚上的決賽。

最後中國大陸游出3分53秒29拿下小組賽第1、印尼第2，而預賽第1是日本隊的3分48秒89，這個成績刷新亞運紀錄。

中華隊一度超越中國大陸的原因，中華隊選手李炫諺指出，不覺得可惜，「我們目標是決賽」，而隔壁大陸隊第2棒派出女選手，他的目標是要領先中國大陸女選手，讓後面棒次的女隊友有利，他追過中國大陸女選手是應該的。

李炫諺進一步表示，中華隊最後被中國大陸追過是大家心知肚明的事，他們只能把成績拉近，對未來成績有幫助。

(中時 )