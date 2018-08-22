綠色執政十大票房毒藥！黃創夏直言：蔡英文詛咒將到來

蔡英文日前替民進黨新北市長參選人蘇貞昌及市議員參選人授旗造勢。（資料照/葉書宏攝）

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中時電子報
/ 綜合報導
民進黨主席蔡英文（左）日前出席黨內「改革挺台灣2018候選人授旗誓師大會」，和黨提名台北市長參選人姚文智（右）向支持者揮手致意。(資料照/中央社)

年底選戰即將開打，蔡英文政府執政二年，已有選民覺得這一票投不下去，到底哪些人是影響民進黨選票的關鍵？根據網路溫度計網路聲量大數據分析，列出「綠色執政十大網路票房毒藥」，沒想到身兼民進黨主席的蔡英文總統竟被選為票房毒藥榜首，資深媒體人黃創夏更直言，「支持某某某就是支持蔡英文」的詛咒即將到來！

【網友最愛吐槽的10大綠色票房毒藥】：

1. 總統蔡英文

2016大選民進黨風光拿下，首度「完全執政」，但蔡政府上任後已逐漸走下神壇，包括勞基法修正案反覆、台大校長遴選案遭質疑政治力介入校園，加上任內五個友邦斷交， 2年多來人氣直落，網路負評已勝過正評。

2018縣市首長選舉在即，究竟蔡英文能否帶動輔選列車，還是成為選民心中最硬的那根刺？資深媒體人黃創夏則直言，「支持某某就是支持蔡英文」的詛咒將到來。

2. 行政院長賴清德

擔任閣揆前，賴清德一度是綠營政治人物搶著合照的「看板人物」，不過一接下行政院長大位後，由於幹話連連，「賴神」變成「賴功德」，不僅毀了「做好做滿」的承諾，「功德治國」、「平均薪資4萬8」等言論點燃勞工怒火，挨轟「賴才是最大的慣老闆」。

3. 前教育部長吳茂昆

就任41天就閃辭獲准，被稱為「最短命教育部長」，除了台大校長遴選案搞不定，加上擔任東華大學四年請假563天、溢領獎學金、赴陸任教、涉嫌違法在美國開公司等爭議，引起網路罵聲一片，更被封為「史上最大幹話王」。

4. 台北農產運銷公司總經理吳音寧

社運出身的吳音寧，上任一年多來風波不斷，被笑稱「又一隻誤入叢林的小白兔」，不僅外界質疑專業能力，甚至連民進黨內部都有聲浪要吳音寧請辭，以免影響年底選戰。

5. 前總統陳水扁

經歷第一次政黨輪替，當年轟轟烈烈當選總統，不料最後因為「海角七億」，從總統府走到牢房，該不該特赦、要不要保外就醫，始終是民進黨的燙手山芋。

第6至10名依序是：民進黨台北市長參選人姚文智、內政部長徐國勇、立委葉宜津、國安會諮詢委員邱太三，以及環保署長李應元。

(中時電子報)

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