綠色執政十大票房毒藥！黃創夏直言：蔡英文詛咒將到來

2018年08月22日 13:40 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

民進黨主席蔡英文（左）日前出席黨內「改革挺台灣2018候選人授旗誓師大會」，和黨提名台北市長參選人姚文智（右）向支持者揮手致意。(資料照/中央社)

年底選戰即將開打，蔡英文政府執政二年，已有選民覺得這一票投不下去，到底哪些人是影響民進黨選票的關鍵？根據網路溫度計網路聲量大數據分析，列出「綠色執政十大網路票房毒藥」，沒想到身兼民進黨主席的蔡英文總統竟被選為票房毒藥榜首，資深媒體人黃創夏更直言，「支持某某某就是支持蔡英文」的詛咒即將到來！

【網友最愛吐槽的10大綠色票房毒藥】：

1. 總統蔡英文

2016大選民進黨風光拿下，首度「完全執政」，但蔡政府上任後已逐漸走下神壇，包括勞基法修正案反覆、台大校長遴選案遭質疑政治力介入校園，加上任內五個友邦斷交， 2年多來人氣直落，網路負評已勝過正評。

2018縣市首長選舉在即，究竟蔡英文能否帶動輔選列車，還是成為選民心中最硬的那根刺？資深媒體人黃創夏則直言，「支持某某就是支持蔡英文」的詛咒將到來。

2. 行政院長賴清德

擔任閣揆前，賴清德一度是綠營政治人物搶著合照的「看板人物」，不過一接下行政院長大位後，由於幹話連連，「賴神」變成「賴功德」，不僅毀了「做好做滿」的承諾，「功德治國」、「平均薪資4萬8」等言論點燃勞工怒火，挨轟「賴才是最大的慣老闆」。

3. 前教育部長吳茂昆

就任41天就閃辭獲准，被稱為「最短命教育部長」，除了台大校長遴選案搞不定，加上擔任東華大學四年請假563天、溢領獎學金、赴陸任教、涉嫌違法在美國開公司等爭議，引起網路罵聲一片，更被封為「史上最大幹話王」。

4. 台北農產運銷公司總經理吳音寧

社運出身的吳音寧，上任一年多來風波不斷，被笑稱「又一隻誤入叢林的小白兔」，不僅外界質疑專業能力，甚至連民進黨內部都有聲浪要吳音寧請辭，以免影響年底選戰。

5. 前總統陳水扁

經歷第一次政黨輪替，當年轟轟烈烈當選總統，不料最後因為「海角七億」，從總統府走到牢房，該不該特赦、要不要保外就醫，始終是民進黨的燙手山芋。

第6至10名依序是：民進黨台北市長參選人姚文智、內政部長徐國勇、立委葉宜津、國安會諮詢委員邱太三，以及環保署長李應元。

(中時電子報)