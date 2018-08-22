丁守中端青年牛肉：學貸0利率、免費機票出國壯遊、成立青年發展局

2018年08月22日 14:05 中時電子報 綜合報導

為搶攻青年選票，國民黨台北市長參選人丁守中與競選總部主委張善政、副主委蔣萬安召開記者會公布青年政策，宣布將打造台北成為全球青年友善城市指標城市。他承諾未來當選市長後，第001號公文就是成立「青年發展局」，統籌台北青年事務。並宣示將推動助學貸款零利率、補助出國壯遊來回機票、月租5000元青年公宅，並籌資100億元青創基金，落實「十萬青年十萬金」目標。

丁守中表示，他的「十萬青年十萬金」計畫，是由市府籌資成立一百億青創基金，以同額配合款方式，至少十萬元以上，依此類推，由三位台北市青年所籌組織團隊，即可獲得30萬元以上創業配合款。也會積極與現有青年創業經營者合作，打造專屬青年創業基地，幫忙找人找錢找空間，或由市府提供閒置辦公空間、土地，作為青創基地，以市府入股扣抵租金等方式，解決空間與費用問題。北投士林科學園區也將提供青年作為創新創業育成中心。

圖／丁守中辦公室 提供。

他也承諾，會以容積獎勵換取建商提供市府青年公宅，月租5000元讓年輕人居住，並規劃創業空間，結合居住及創業基地，帶動社區經濟活絡與周邊發展。

丁守中今天召開記者會宣布第一波的青年政策，他與蔣萬安、張善政並和端出一盤「青椒炒牛肉」，象徵解決青年焦慮的求學、就業、安居問題，必須要有牛肉協助。丁守中也說，他要成立「企業選秀平台」，由市府建置企業與學校間的平台，舉辦各類技職達人比賽，一方面協助企業選拔優秀學生、補充人才缺口，另一方面協助學生提早進入企業實習，縮短謀職空窗期。

丁守中表示，未來只要設籍在台北市的青年，助學貸款零利率；另外，更補助高中職以上青年1張來回機票，前往海外留學、遊學、壯遊，並於返台後，根據海外實際體驗心得，對市府提出有助益的提案。

青年創業方面，丁守中表示，未來一定金額以下計畫專案，市府將優先指定由青年創新團隊承接；一定金額以上專案，則規範競標團隊與青年創新團隊合作，共同投標。另成立「青年創業健檢中心」做專業輔導。

丁守中也說要推動「青銀共居」，鼓勵年長者釋出家中空房，便宜租賃給需要的年輕人，效運用閒置空間，為家庭空間引入年輕活力陪伴，減少孤老現象。

(中時電子報)