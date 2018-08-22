嗆聲公車廣告在台中遭強拆 丁守中痛批戕害言論自由 不可思議

圖／丁守中辦公室 提供。

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中時電子報
綜合報導

台北市議員參選人羅智強今天與國民黨台北市長參選人丁守中在台北街頭召開記者會，宣布百輛嗆聲公車正式上路，力挺丁守中。但兩人都把矛頭指向嗆聲公車車體廣告在台中市遭強拆的爭議，丁守中更說，類似做法簡直不可思議，如果他擔任市長，絕對捍衛言論自由，不容許業者與公車主管單位以政治立場審查，剝奪民眾言論自由。

丁守中表示，言論自由不許打折扣，如果他當選台北市長，就算有人登公車廣告批評丁守中，只要不是不實誹謗，即便不認同，也會誓死保衛人民批評丁守中的言論自由，如果有客運業者膽敢輕犯，以政治立場進行言論審查，更會被市府列為不受歡迎對象，予以嚴厲譴責。

羅智強則説，先前第一輛嗆聲公車在台北上路前一天就被欣欣客運封殺。更離譜的是，台中100輛嗆聲公車上路第一天也被拆光光，都是台灣言論自由倒退的表徵，過去「國民黨不倒，台灣不會好」標語全台滿天飛，他不過對林佳龍提出三問，公車廣告一天被拆光，市府沒肩膀還把責任都推給業者，讓人難以想像。

丁守中也呼籲民眾繼續支持公車嗆聲計劃，民進黨愈封殺，愈代表羅智強撃中要害。羅智強則呼籲台北市民，「台北未來在手中」請大家用手中選票把丁守中送進市府，台北需一個認真做事的市長。

丁守中今早與市議員參選人羅智強舉辦「羅智強百輛公車，力挺丁守中拚台北未來」記者會。這也是羅智強繼支援百輛公車到高雄為韓國瑜造勢、百輛公車到台中三問林佳龍後，決定新募到的百輛公車回台北上路，宣傳丁守中新識別圖誌螺絲丁以及「台北未來在手中」。兩人現場並一邊直播聊市政、一邊等公車，同時搭乘公車前往台北市政府，宣示意味十足。

圖／丁守中辦公室 提供。

丁守中表示，羅智強有戰力、有論述能力，大家有目共睹，更難能可貴的是他的無私熱誠，選舉募款極為艱難，他卻能將好不容易募到的經費，先投到高雄、台中最艱困選區協助宣傳，因此他對羅智強的熱誠表達感謝。更覺得只要有這様的團結精神，國民黨一定勝選。

羅智強表示，他曾對丁守中提起他的公車嗆聲計劃，以及打算先支援高雄、台中的規劃，丁守中非常支持。對他而言，年底就是一場民主保衛戰，所以他透過小額募款，募集公車廣告，希望將理念透過嗆聲公車，放送到全台灣。

他也說，柯文哲講話有趣，很吸睛，但就是沒政績。所以他堅定支持丁守中，希望能做事的人、會做事的市長，幫助台北找回建設與繁榮，別讓台北城市的停滯繼續傷害市民權益。

(中時電子報)

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