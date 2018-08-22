慘絕人寰！加拿大男慘遭「削人棍」 斷頭削四肢棄屍中正橋下

永和中正橋河堤驚見一具無頭男屍。(中天新聞)

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中時電子報
、中國時報
永和中正橋下驚傳分屍案
屍體倒臥於河岸邊，沒有頭及四肢。王揚傑翻攝

(16:25更新警方說法)又傳分屍案！新北市永和中正橋河堤驚見一具無頭男屍，22日下午1時，警方在中正公園棒球場外靠近河岸的泥沙處，發現一具屍體倒臥於河岸邊，沒有頭及雙手、兩隻小腿都被削下切斷，猶如「削人棍」死狀悽慘，員警拉封鎖線調查處理。3時許已找到死者頭顱，經友人指認，確認死者身分無誤。

永和地區傳出一宗驚悚分屍案件，民眾今日下午1時26分在中正橋下沙洲處，驚見一個人體軀幹，警方獲報後趕抵場，發現屍體沒有頭跟四肢，死狀悽慘，已查出死者疑為29歲加拿大籍男子萊恩(Ryan)，正全力緝兇中。

許姓男子今天中午向警方報案表示，他的一名29歲在台灣擔任外語教師的加拿大友人Ryan，因久久聯繫不上他，他就到Ryan經常遛狗的河堤旁尋找，沒想到卻在中正橋下在河堤沙洲上發現一具無頭及四肢的屍體，嚇得趕緊報警。

友人指認頭顱，確認死者身分無誤。(王揚傑攝)
友人指認頭顱，確認死者身分無誤。(王揚傑攝)

警方到場勘驗，驚見遺體竟然沒有頭及四肢，在許男協助辨識下，清查出死者疑為29歲的加拿大籍男子Ryan，並在下午3時許已找到死者頭顱。警方表示，死者為曾擔任英文教師，已經來台10年，目前沒有工作，到場勘驗死者遺體上有不平整割痕，至於2名帶回警局偵訊的友人，目前被列為報案人，初步調查沒有雙方沒有糾紛，死亡時間需要經過鑑識才能公布。

(中時電子報)

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