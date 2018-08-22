不讓F-35B獨霸 俄國擬研製自產「短場起降」戰機

正在進行垂直降落的美軍F-35B戰機。（圖/美國海軍陸戰隊）

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中時電子報

據塔新社（TASS News）報導，俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）證實，總統普丁（Vladimir Putin）近日下令、要求軍方加速研發製造國產的「短場起降」型（vertical take-off and landing, VTOL）戰機，不讓美軍新型的F-35B戰機（F-35 Lightning II）「獨霸全球市場」，成為該類型戰機的新選項之一。

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鮑里索夫在國際軍事科技論壇上透露，「俄羅斯國防部從去年開始研發計畫，期望用7至10年的時間，打造出令外界驚豔的新式戰機。」他更強調，這款戰機將是全新研發、絕非任何舊型機更新升級的計畫，「在不久的將來，所有能運載戰機的軍艦都需要新一代的戰機與科技輔助，而短場起降的機型、正是最符合我們需求的方式。」

前蘇聯海軍的雅克-38戰機停靠航母甲板上。（圖/美國海軍）

前蘇聯「胎死腹中」的短場起降戰機：雅克141試飛畫面。

事實上，早在F-35B問世之前、前蘇聯（USSR）就曾研發過一款能短場起降的戰機，編號命名為「雅克-141」（Yakovlev Yak-141）。作為因事故率過高、被罵到臭頭的基輔級航空母艦（Kiev-class）艦載雅克-38戰機（Yakovlev Yak-38）繼任者，1987年首次進行試飛、共打造4架原型機。但剛好遇上1991蘇聯解體和試飛意外事故，造成雅克-141戰機計畫最終胎死腹中。這款屬於單座的戰機、擁有可折式機翼，可掛載2,600公斤各式炸彈或R-73弓箭手短程空對空飛彈等多款武器。

前蘇聯唯一投入服役的「短場起降」戰機雅克-38。（圖/美國國防部）

而由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發製造的F-35戰機，共分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。目前是美國海軍陸戰隊（USMC）使用的艦載機，同時也是日本、南韓等國有意採購的主要新式艦載戰機選項之一。F-35B使用引擎推力向量（Thrust vectoring）技術，能讓戰機在靜止狀態垂直起飛降落，或是減短跑道飛行距離起飛。

(中時電子報)

文章來源：Russia develops new vertical take-off fighter for aircraft carrier

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