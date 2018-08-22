拆了廣告帆布這樣用! 鍾沛君縫萬用包募款

2018年08月22日 14:21 中時電子報 綜合報導

新人從政募款不易，尤其不是政二代更困難!前國民黨發言人鍾沛君投入北市大安、文山區市議員選舉，不只毅然地辭去TVBS主播職務，還投入自己時的全部儲蓄，讓她笑稱從政彷彿像是場賭上身家「梭哈」的豪賭。

鍾沛君表示，先前有許多暖心支持者提供地點，讓她懸掛廣告帆布，讓她順利通過初選，她一直心懷感恩，如今因應大選必須改版，問題是，這些廣告帆布因為材質特殊，拆卸後很難另作他用，往往只能燒掉。鍾沛君和團隊腦力激盪，找到願意配合的廠商，將這些帆布清洗後裁切，重新縫製成一個個萬用包。雖然再製的成本，幾乎和全新的包包等價值，不過鍾沛君強調，能夠減少選舉對環境造成的負擔，又能表達自己「善用支持者的每一份資源」初衷，非常值得!有趣的是，因為每個包包的布料，來自看板的不同部位，「花色」也不同，甚至有支持者直接上服務處捐現金，就是為了要自己挑款。鍾沛君隨包附上的感謝函，是親筆寫在初選沒發完的文宣上，「第一次參選資源真的非常有限， 任何一丁點都不能浪費!」

依照鍾沛君的規劃，政治獻金超過93元，也就是再製的成本，就會寄出萬用包，助理曾擔心的問，若外加上郵資，會不會反而「越募越虧」，鍾沛君告訴團隊，不管金額大小，都是一份心意，光是支持者願意專程去匯款，或是線上刷卡捐款支持的「動作」，已經足以支撐她繼續走在通往理想的道路上，她相信，從政這條路並不孤單!

(中時電子報)