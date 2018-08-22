名將曾秀鳳任亞運高球女子隊教練 盼為台奪金

2018年08月22日 14:46 旺報 李侑珊

高爾夫旅日名將曾秀鳳桃李滿天下，平日擔任城市科大休閒系教授，今年受邀成為2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，不藏私地傳授高球生涯30年致勝心法，期盼中華隊旗開得勝。(台北城市科大提供)

城市科大休閒系教授曾秀鳳(中)受邀擔任2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，從6月起即帶著女子選手到雅加達移地訓練，細膩調整選手們打球的信心與節奏，期盼比賽能旗開得勝揮出好成績。(台北城市科大提供)

城市科大休閒系教授曾秀鳳(中)受邀擔任2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，從6月起即帶著女子選手到雅加達移地訓練，細膩調整選手們打球的信心與節奏，期盼比賽能旗開得勝揮出好成績。(台北城市科大提供)

城市科大休閒系教授曾秀鳳(右二)受邀2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，她在賽前細心地指導國家隊選手，突破盲點，增益打球的信心。(台北城市科大提供)

2018亞運賽高爾夫國家代表隊男子與女子選手全員合照，城市科大休閒系教授曾秀鳳(右四)以30年致勝心法傾囊相授，且期盼選手從平穩中求勝算，突破再突破，贏得好成績。(台北城市科大提供)

亞運正在印尼舉行，身為高爾夫旅日名將的台北城市科技大學休閒系教授曾秀鳳，今年受邀成為2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，6月起即帶著女子選手到雅加達移地訓練，細膩調整選手們打球的信心，盼23日開打至26日比賽期間能旗開得勝，為台灣爭金。

曾秀鳳有著30年豐富的職業生涯，結束選手生涯後，隨即投入高爾夫球教學，桃李滿天下的她倍受後輩愛戴，今年她受邀擔任2018亞運高爾夫國家代表隊女子教練，而選手最大的心魔通常是「想贏、怕輸」，因此曾秀鳳通常會細心觀察選手們打球的方法，運用她過去30年同是選手過來人的身份，在賽前加強選手打球信心，調整選手比賽時的揮桿節奏，適時給選手最大的幫助。

曾秀鳳則是城市科大休閒系教授，教導學生高爾夫球課程，近年成績輝煌，成為全台高爾夫球人才重地，不只培育出2016年巴西里約奧運會台灣高球國手林文堂，2017年陳萱代表臺灣參加2017台北世大運高爾夫，還連續6年蟬聯全國大專盃男子團體總冠軍及女子團體冠軍四連霸，此外，學生頻出國征戰，為台灣贏得榮譽。

今年城市科大休閒系學生陳萱與黃議增等人，在曾秀鳳教授引導下實力大增，已成功從業餘選手提升為職業選手，準備為未來的職涯再創顛峰。

全台的高爾夫球場有60多座、100多座揮桿練習場，以及各式運動用品專賣店，高爾夫球產業發展蓬勃，需要專業人才來經營與管理，曾秀鳳教授常鼓勵學生「只要會打高爾夫球，至少就有數十項工作等著你」，包含了飯店、球場、草皮、球桿與教學等各式管理工作，前景可期。

(旺報 )