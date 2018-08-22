中部連日豪雨引發災情 議員急會勘

2018年08月22日 14:57 中時 林欣儀

市議員張滄沂（右二）邀集相關單位會勘，盼解決大里區十九甲地區淹水問題。（林欣儀攝）

中部地區近幾天出現間歇性豪雨，許多地方傳出災情，市議員張滄沂22日特別邀集相關單位到大里區十九甲地區，了解該處積水情況，並要求市府重新檢討農村自辦重劃區的排水系統、加速改善。此外，霧峰區新厝路路面遭掏空、出現塌陷情況，市議員張芬郁也趕到現場了解，要求儘速修復。

21日下午5時許，霧峰新厝路傳出路面坍塌情況，張芬郁說，約1米深的大凹洞就位於馬路正中央，且洞口周邊有明顯高低差及龜裂痕跡，推測可能因車流量大，再加上近幾日下午中部地區都出現豪大雨，才使得路面出現坍塌。

霧峰區公所指出，事發後即通知廠商，緊急在坍塌處鋪設鐵板並架設警示燈，避免人車發生意外，22日上午則進場施作修復工程，經開挖後，確認是地下水掏空路基、導致下陷，預計23日混凝土凝固後再鋪設瀝青，即可恢復正常通車。

此外，大里區甲堤一街周邊日前也因豪大雨傳出積水情況，立仁里長鄭伯其說，立新國中旁一處農村自辦重劃區開闢的滯洪池，原本可協助當地排水，日前卻因豪雨不斷，造成甲堤一街、二街、三街附近積水，受損害居民達上百戶。

張滄沂指出，十九甲地區2年前也曾發生淹水情況，當時要求市府將周遭排水銜接至甲堤路下水道，解決積水問題，近日可能因雨勢太大才在淹水。水利局強調，甲堤一街附近排水溝較甲堤路下水道地勢高，導致下雨時水流倒灌，將重新檢討該自辦重劃的排水系統，並透過搶修方式改善。

(中時 )