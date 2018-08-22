僑委會與靜宜大學讓海外青年認識台灣、體驗文化

2018年08月22日 14:59 中時 陳世宗

榮獲2017勵馨基金會「Formosa女兒獎」的方思穎(右一)表示，回美國後，將邀請同學也來參與活動，體驗台灣特殊的風俗民情。（陳世宗攝）

靜宜藉由課程與活動，讓海外青年瞭解台灣豐富多元文化、政經發展、特色景點，並推廣台灣優質形象。（陳世宗攝）

僑務委員會與靜宜大學推廣教育處共同舉辦「2018海外青年台灣觀摩團」，共有來自加拿大、日本、英、法、德、荷蘭、奧地利、澳洲等國40多名學員參加；靜宜希望藉由課程與活動，讓海外青年瞭解台灣豐富多元文化、政經發展、特色景點，並推廣台灣優質形象。

靜宜副校長溫嘉憲說，靜宜具備「國際化」優質基礎，同時擁有海外學習資源與優勢。海外青年可藉由課程與活動，彼此觀摩在學習體驗中，拓展視野、提升國際觀，有助於未來的生涯規畫。

僑委會簡任視察宋守中鼓勵海外青年，於暑假期間透過觀摩團，認識、瞭解與愛上台灣，並鼓勵及邀請學員返台就學深造。

21天的課程活動中，靜宜大學精心規畫文化特色體驗、政經發展、文史古蹟及文創產業等主題課程；還安排鳳梨酥、書法、捏麵人等飲食文化體驗，學員在參觀古都、生態及文化創意景點中，體驗民俗藝術及台灣之美。

榮獲2017勵馨基金會「Formosa女兒獎」，在美國即將升高二的方思穎，暑假返台獲知課程訊息，亦慕名而來；她不僅認識各國朋友，還表示回美國後，將邀請同學也來參與僑委會舉辦的活動，體驗台灣特殊的風俗民情。

來自日本千葉即將赴美國就讀馬里蘭大學的川崎崇宏，因家人鼓勵而報名活動，他印象最深刻的是書法課程及環台景點與文化體驗活動，尤其是台灣獨特的夜市文化。他表示能認識來自世界各地的朋友，是很珍貴的經驗！

就讀阿姆斯特丹大學的林辰諺說，在環台活動中，深刻體會花蓮的美景與特色，因主修牙醫對於「捏麵人」等，手作課程特別感興趣，鼓勵更多海外青年踴躍參加相關活動。維也納大學的劉維珍說，很珍惜與世界各國的學員一起上課，共同體驗台灣美景與傳統文化，能結交好友、擴展視野，是深具意義的學習之旅！

(中時 )