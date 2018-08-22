台薩斷交 蔡英文：中國打壓台灣 企圖影響選舉

2018年08月22日 14:50 中時 曾薏蘋 、 姚志平

身兼民進黨主席的蔡英文總統今在中執會前針對我國與薩爾瓦多斷交一事發表談話；她以黨主席身份致詞時表示，中國打壓台灣的目的，當然是企圖影響我們的民心士氣，更進一步影響國內政局和選舉結果。

蔡英文強調，執政團隊一定會審慎因應各種情勢變化，但是，「既然台灣人民選擇了堅守主權和民主價值的路線，我們就應該勇敢面對挑戰」。

她說，雖然沒有辦法控制對岸的行為，但只要國人團結，堅守民主的價值和制度，一定可以自己掌握台灣的命運。

蔡英文中執會前談話指出，近來有關脅迫航空公司改名、東亞青運主辦權被剝奪、85度C事件、還有和薩爾瓦多斷交等等，對於這類的事件，必須要做好心理準備，接下來、尤其在選舉前，中國對台灣的打壓手段不會停止。

她說，就如同昨天所說，現在的兩岸關係，其實是區域政治的一環，中國是藉由打壓台灣，來競逐區域的影響力，這和國內政黨的兩岸主張是什麼並沒有關係。

她指出，事實上，今天中國對台灣主權立場的要求，已經超過台灣各主要政黨的底線。中華民國台灣是這個社會的最大公約數，必須守住這個底線，身為執政黨，對此責無旁貸。

她說，「對岸的打壓力道之所以會越來越強烈，第一是因為我們跟主要國家的實質關係有長足的進展，這是中國不樂見的。第二是因為民進黨執政之後，對於主權的立場，我們一步都沒有退讓」。就像她在美國公開講話中所引述雷根總統的談話：「任何事情都可以談，除了我們的自由跟未來，不能被妥協」。

她表示，越是嚴峻的考驗，越不要感到挫折，反而要更加堅信，「我們是走在正確的道路上。我們要更努力的爭取人民對民進黨改革的路線，支持我們壯大台灣經濟和國防的具體施政，更要支持執政團隊對國家主權和民主價值的堅定立場。」

(中時 )