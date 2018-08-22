主管在LINE罵員工「垃圾、滾開」 涉公然侮辱起訴還被求刑

主管罵員工垃圾，被依公然侮辱起訴。(示意圖/達志影像)

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中時

汪姓主管與陳姓員工有勞資糾紛，在公司LINE群組內PO文罵陳男為「trash」(垃圾)、「GTFO」(Get The Fuck Out滾開)而挨告。汪男雖辯稱是因「智慧選字」錯誤，沒有罵人，但檢察官抓包汪手機並無智慧選字，今依公然侮辱罪起訴汪，並以汪飾詞狡辯，犯後態度惡劣，請求法院從重量刑。

起訴指出，汪與陳男有勞資糾紛，今年1月間在公司員工LINE群組內PO文，指陳男「賴在這不走，也是不會有資遣費的啦，最好是曠職的人能吵到有資遣費，有的話我付，年資多少？幾千？幾萬？我換成一塊錢丟在地上，去撿吧，我絕對不會忘記讓我從早上10點到凌晨3點的這件事，「trash doesnt wanna leave the group so i will just to take the trash out myself GTFO」。

事後，陳男因不滿汪貼文，指「trash」(垃圾)、「GTFO」(Get The Fuck Out滾開)罵他而提告。

檢方調查時，汪男辯稱，他是要輸入「treasure」，因手機快捷鍵選字而輸入錯誤為「trash」，「GTFO」則是「Good today for ours」。

檢方認為，警詢時警方當場測試汪手機，並未發現其手機有所謂智慧選字情事，且汪辯稱與其輸入訊息上下文意不符，顯示汪扭曲事實，犯後推諉卸責，態度惡劣，自始未具悔意，請求法官從重量刑。

(中時 )

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