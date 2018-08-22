麗明營造號召捐熱血，將創17年上萬袋紀錄

麗明營造與十多家業者響應舉辦捐血活動，在枯「血」期，讓需要輸血的人獲得最關鍵的幫助。（盧金足攝）

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麗明營造董事長吳春山22日舉辦捐血活動希望能捐血1200袋，17年來即將創下捐血1萬袋的紀錄。（盧金足攝）
包括扶輪社等多個社團都來響應捐血善行。（盧金足攝）
民眾挽袖捐熱血，捐血一袋，救人一命。（盧金足攝）
一滴血一份愛！麗明營造捐血活動，這16年來共捐出8000多袋熱血，今年希望捐出1200袋，對緩解血荒大有挹注。（盧金足攝）

農曆7月捐血意願受影響，又遇暑假學生返鄉鬧血荒，台中捐血中心供應中彰投地區600家醫療院所，日需1500袋血源，但血庫安全存量拉警報，急需O型及B型血；麗明營造董事長吳春山22日舉辦捐血活動希望能捐血1200袋，17年來即將創下捐血一萬袋的紀錄，愈來愈多人加入「熱血團隊」，捐血一袋，救人一命。

「做好事，老天爺都來幫忙！」吳春山說，這陣子天天酷暑，高溫達30多度，擔心捐熱血活動，也可能熱不可擋，今天早上5點台中開始下雨，不久雨停，天候變涼爽，為捐血善行添美事。

22日在台中市府會綠園道一字排開的6台捐血車，吸引很多公司行號的老闆與員工來捐血，建築、營建業不落人後，台灣行動菩薩助學協會理事長也是精湛建設董事長陳志聲，春耕不動產董事長陳三奇都熱心加入參與行列，還有路過民眾挽袖捐熱血響應，在枯「血」期讓需要輸血的人獲得最關鍵的幫助。

吳春山說，今年總計6台捐血車，希望1袋250西西的捐血能達1200袋目標，有的上班族趁午休時間來捐血令人感動，投入發起捐血活動，源於2001年的一次友人聚會，得知暑假期間為用血量高峰期，適值農曆7月，有些民眾囿於民俗禁忌，延到農曆7月後才捐血，造成血庫吃緊，他決定特別選在暑假，號召大家來捐血。

「17年前只有1台捐血車，現在多達6台！」吳春山表示，剛開始從公司的總部辦公大樓，樓上樓下相揪，有6家業者響應，現在有數10家參與公益，第1年1台捐血車募得125袋熱血後，年年舉辦，最高紀錄曾捐血1110袋，16年來共捐出8000多袋熱血，今年希望捐出1200袋，對緩解血荒大有挹注。

台中捐血中心企畫課長吳孟達指出，血庫安全存量為5到7天，目前備用血液剩3.5天，中彰投地區600家醫療院所，每天需要1500袋血源，血庫安全存量拉警報，尤其O型及B型血不足，O型及B型血型普遍認為人數較多，但也因此需求性較高，希望更多人來捐血，血源不中斷。

(中時 )

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