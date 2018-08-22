林益世要入獄了 財產來源不明罪判刑2年定讞

林益世。(本報系資料照)

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前行政院祕書長林益世被控自2010年起共向爐渣業者陳啟祥收賄6300萬元，高院將他依貪汙等罪重判13年6月，併科罰金1580萬元，最高法院認定，林男被控貪汙部分判決理由不備撤銷發回，財產來源不明部分判刑2年定讞，他要入獄服刑，檢方也啟動防逃。

林母沈若蘭在案件爆發後，將林益世犯罪所得95萬美元在陽台以金爐花2小時逐張焚燒，還將1200萬現金裝袋，用磚塊綑起藏住處水池，觸犯湮滅刑事證據罪，最高法院維持二審認定，將林益世母親判刑5月，可易科罰金15萬元確定。

林益世妻子彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤3人，一審二審都判處無罪，檢方提起上訴，最高法院認為，不符合刑事妥速審判法規定，駁回上訴、彭愛佳等3人無罪定讞。

特偵組起訴林益世，在2010年立委任內收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄賂；2012年又在行政院祕書長任內索賄8300萬元未遂，檢方以「豺狼當道，安問狐狸」典故，狠批林益世貪腐，求判無期徒刑。

台北地院認定林男不構成貪汙，僅依公務員假借職務恐嚇得利、洗錢罪輕判7年4個月，高院認為，林時任立委兼國民黨政策會執行長，利用權力要經濟部長「注意一下」，恐嚇中鋼等高層、影響公股事業，改依貪汙等罪重判13年6個月，褫奪公權8年。。

(中時 )

主管在LINE罵員工「垃圾、滾開… 彰化老翁到處打手槍 當街亂噴女…

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