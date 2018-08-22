台薩斷交 呂秀蓮：中共已有很大決心對台展開嚴厲行動

2018年08月22日 15:07 中時 李金生

針對台灣與薩爾瓦多斷交一事，呂秀蓮表示，這是中國領導人準備對台灣趕盡殺絕，非常嚴厲的警訊。（李金生攝）

呂秀蓮在在古寧頭和平紀念公園留影，希望台海永久和平中立化。（李金生攝）

呂秀蓮偕「台灣和平中立聯盟」參訪胡璉將軍紀念館。（李金生攝）

呂秀蓮偕「台灣和平中立聯盟」參訪古寧頭和平紀念園區。（李金生攝）

前副總統呂秀蓮在「823炮戰60周年」前夕，偕「台灣和平中立聯盟」40位成員來到金門。她在昔日烽火連天的古寧頭和平紀念園區敲響和平鐘時強調，期待金門成為推動兩岸和平，確保台海永久中立化的橋梁。

對於蔡英文總統將不出席明天的「823炮戰」紀念活動，引來一些負面批評，呂秀蓮則代為緩頰指出，「也不是不重視啦！」可能是剛結束長途的外交之旅，一進門早上就遇到薩爾瓦多斷交，才讓她「千頭萬緒。」

呂秀蓮今天與前國防部長蔡明憲、前中科院長龔家政和台灣戰略學會理事長翁明賢、祕書長陳振良等人抵金，行程包括參訪823戰地古蹟、福建省政府外，明天也將與地方人士和學者專家與談「台-中關係與和平展望」。

針對台灣與薩爾瓦多斷交一事，呂秀蓮表示，這是中國領導人準備對台灣趕盡殺絕，非常嚴厲的警訊，她呼籲蔡英文政府國安團隊要正視今後台灣與中國的關係，已無法再維持現狀，需要大家發揮更大的智慧，一起來探討台灣跟中國的關係。

呂秀蓮也向對岸喊話，呼籲中共領導人莫用民族沙文主義來看問題，或許可以金門為例來激發新的靈感，用第3種方式來確保台灣跟中國的永久和平，大家雙贏、互利。

呂秀蓮強調， 「我們沒有忘掉823這麼重要的日子！」雖然年輕的朋友，包括新生代的金門人不了解823，「但歷史不可以遺忘！」

呂秀蓮說，823炮戰的發生，有非常複雜的國際情勢，也有國共鬥爭的糾纏，最後演變成台灣跟中國的關係。如今，中國的領導人已有很大的決心，要對台灣展開非常嚴厲的行動。

呂秀蓮表示，金門這幾10年來，一直承擔和扮演和平的角色，透過「小三通」也讓想去大陸的民眾可以取道金門，「金門可以是戰爭的，也可以是和平的地方。」

她還表示，他們希望在確保台灣海峽和平、中立化的前提下，讓金門成為兩岸未來永久和平的橋梁，此行期待能聽取金門鄉親的意見，共同謀求台海和平。

(中時 )