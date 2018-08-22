「地中海飲食」好處超多 抗發炎、防失智還能增加腸道好菌

2018年08月22日 15:07 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

除了抗發炎、保護心血管、防失智，科學家最新發現，地中海飲食又多了一項優點：守護腸道健康。

地中海飲食又多添一項優點。過往證實可以抗發炎、保護心血管、防失智，最新研究則發現：可能有助腸道更健康。

美國維克森林浸信會醫學中心（Wake Forest Baptist Medical Center）研究團隊進行一項靈長類動物實驗，一組攝取西式飲食，包含豬油、牛油、奶油、蛋、玉米糖漿等；另一組攝取地中海飲食，多為魚油、橄欖油、魚肉、鷹嘴豆、小麥粉、水果等，且兩組飲食的熱量控制相同。

實驗為期30個月，研究人員最後分析兩組動物的排泄物，了解腸道內好菌與壞菌的狀況。結果發現，攝取地中海飲食的組別，腸道內細菌多樣性較高，且好菌如乳酸菌顯著增加7％，相較於西式飲食僅0.5％。

研究人員指出，腸道中存在約20億個好菌與壞菌，當腸道內的菌叢沒有適當分布，就會影響健康。

這項發現對於未來研究人體飲食、微生物與健康的交互作用有助益，能進一步探討肥胖、第2型糖尿病、心血管疾病與精神障礙。該研究刊登於《營養先驅（Frontiers in Nutrition）》期刊。

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(中時電子報)