海底撈吃到小強？她求償450萬天價 結局哭了

海底撈吃到小強？她要求450萬天價賠償，遭店家報警處理。(圖/翻攝自微博)

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中時電子報
/ 綜合報導
民眾投訴在昆明一家海底撈的醬料中發現疑似小蟑螂。(圖/翻攝自微博)

大陸知名連鎖麻辣鍋店「海底撈」近日遭民眾投訴醬料有蟑螂！雖然店家當下立刻表示歉意，餐點免費，並承諾若送檢確定是蟑螂會付10倍賠償(約1萬元)，但該名顧客仍獅子大開口，要求店家賠償450萬，對於「天價求償」店家感到傻眼，最後決定報警處理。

海底撈麻辣鍋。(本報系資料照)

1名李姓女子日前帶著孩子到大陸昆明1家海底撈用餐，卻驚見火鍋醬料中疑似有小蟑螂。綜合陸媒報導，李女表示，當時孩子吃到一半突然嘔吐，她才看到火鍋醬料中疑似有1隻小蟑螂，氣得向店家反映。該店經理當下立刻表示歉意，並且算顧客餐點免費，承諾若送檢確定是蟑螂會付10倍賠償，也就是2千元人民幣(約1萬元台幣)，但李女卻獅子大開口，要求店家賠償100萬人民幣(約450萬台幣)。

報導指出，該店當時已調閱店內監視器，並進行蟲害檢查，但沒有發現蟑螂或其他蟲害。根據店家調查，李女先前曾投訴過海底撈其他分店，同樣索賠數百萬元，卻拒絕陪同就醫、一起送驗等要求。

不過李女事後表示，要求賠償100萬只是氣話，她認為作為一個知名品牌連鎖店，食品衛生是最基本的，她投訴目的是要對方正視這個問題，提醒他們注意食品安全。最後海底撈已將事件報警處理，有待警方進一步調查。

(中時電子報)

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