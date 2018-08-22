全台最大日式穀倉修復有望 2021年變身文化花園

2018年08月22日 15:14 中時 王文吉

潭子穀倉A棟3樓運輸機具，堪稱是日據時期的自動化設備。（王文吉翻攝）

潭子穀倉B棟3樓碾米機具為檜木材質，結構複雜，顯見日據時期的工業技術。（王文吉翻攝）

潭子農會穀倉年久失修，外觀殘破不堪，幸好主結構仍完整。（王文吉攝）

潭子農會穀倉公告為市定古蹟多年，終將於明年動工修復。（王文吉攝）

立委洪慈庸（右）邀集相關單位考察，文化部常務次長李連權（左二）允諾補助修復經費。（王文吉攝）

建於日據時期的潭子農會穀倉頗具規模，包括10間穀倉、碾米機房、粗糠間及、糙米倉庫等。（王文吉攝）

潭子農會穀倉有太子樓的屋脊自然通風設計。（王文吉攝）

潭子農會穀倉年久失修，閒置至今逾30年。（王文吉攝）

潭子農會穀倉每間散穀倉內均設計4具通氣柱，具空調功能。（王文吉攝）

潭子穀倉配合鐵路高架化臨時軌道工程，拆除部分建物的建材。（王文吉攝）

潭子穀倉配合鐵路高架化臨時軌道工程，拆除3分之1建物。（王文吉攝）

建於日據時期的「潭子農會穀倉」為台中市唯一的古蹟穀倉，因稻米生產銳減，加上東寶新倉啟用，閒置至今逾30年。立委洪慈庸爭取修復，22日邀集相關單位前往會勘，初估修復經費達2.1億元，文化部當場允諾分年補助50至58％，預計2019年動工，打造穀倉文化花園。

洪慈庸爭取修復潭子農會穀倉，22日邀集文化部常務次長李連權、文化資產局古蹟聚落組組長張祐創、台中市文化局副局長黃名亨等前往考察。台中市文資處官員簡報穀倉修復暨再利用工程規劃設計案，包括原構造修復規劃、內部空間配置、外部整建景觀及再利用等。

洪慈庸指出，因鐵路高架化臨時軌道需求，穀倉部分建物被拆解，現在鐵路高架化完成，搭配市府推動發展城鎮之心鐵道綠廊「潭心計畫」，有修復的急迫性。洪慈庸積極爭取中央補助，盼保留日式穀倉，結合摘星山莊、潭子國小日式宿舍，打造穀倉文化花園。

李連權則提到，文化部相當重視並支持古蹟修復再利用，將補助協助50至58％，今年內會核定，建議農會放開本位思量，可導入文創、社區營造及藝術等元素。潭子農會總幹事林淑茵則期待未來修復後，1樓可作為農產展售區，結合展示、休憩空間，帶動潭子觀光。

70歲的潭秀里長楊明智說，他小時候常看到許多農民背稻穀來繳交，排隊人龍綿延到潭子街上，盛極一時。潭子農會穀倉建於1931年，包括10間穀倉、碾米機房、粗糠間、糙米倉庫及太子樓等，副同柱式木屋架達21公尺，全台絕無僅有，每間散穀倉內均設計4具通氣柱，具空調功能，另有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等，顯示當時的產業建築與營造水準。

(中時 )