空污法老車分階段補助 專案輔導弱勢個案

2018年08月22日 15:14 中時 李宜秦

空保處處長吳盛忠表示，維護區可因季節、時間不同劃設。圖／李宜秦攝

環保署繼昨日在台中召開空污法修法說明會後，今召開記者會回應昨日業者所提問題，強調除了各項淘汰老車的補助措施外，未來會分階段實施加嚴標準，環保署表示第一年將先針對25年以上大型柴油車實施，另外若有貸款困難等的個案，可在年底前致電到環保署，環保署會再針對個案狀況協助處理。

環保署署長李應元說，昨日的說明會上有人提出若同時補助一到三期的柴油車，可能會有業者趁勢漲價，因此環保署決議未來將分階段補助，第一年時先以25年以上的一期柴油車汰舊換新補助為主，現有的一期車輛大概有4萬輛。李應元說，「開越老的車的人經濟狀況應該更困難，所以我們優先辦理」。

針對空氣品質維護區的劃設，李應元說維護區很具彈性，中央與各地政府討論後研擬訂定標準的SOP，再由各地方政府依據各地狀況研擬劃設，空保處處長吳盛忠表示，維護區可因季節、時間不同劃設，李應元舉例「冬天的空氣就比夏天差，那可能維護區在冬天的時候就禁止柴油車進入，夏天則開放」。

環保署表示，會盡快邀集各地方環保局與交通警察部門討論，公布柴油車攔檢地點，李應元表示屆時會在重要路口定點攔查，「我們不是抓小偷，是以光明正大的方式和民眾對話，告知司機說我們必須照顧民眾健康，選偏僻的地方攔查沒有意義」，強調一切措施都扣緊空氣品質需求。

另外對於買不起新車、無法貸款的弱勢族群，李應元說「歡迎特殊個案在年底前打電話到專線，環保署會再針對個案狀況協助處理」，專線為02-2371-2121，分機6306、6307、6311、6316。

李應元強調，民眾不要被網上來路不明的資訊恐嚇，即使車輛車齡超過10年以上，只要有好好保養，就不會是加嚴範圍，「選舉年到了，有的政治人物不顧人民身體健康，擾亂民心、挑撥離間，連10年以上的機車、小客車都邀來助陣，這樣會害民眾對新法誤解」。

(中時 )