台酒花雕雞袋裝竟比碗裝貴 網轟：無法理解

網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的竟比碗裝的還貴。示意圖。資料照片

友善列印
中時電子報
網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的竟比碗裝的還貴。翻攝家樂福線上購物網站
網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的竟比碗裝的還貴。翻攝家樂福線上購物網站

被網友譽為最好吃的泡麵「台酒花雕雞麵」，至今仍非常搶手，有網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的，1入竟比碗裝的還貴。家樂福表示，碗裝的是長期促銷安心價，比3入一袋袋裝的便宜，待中元檔期結束後，再列入安心價。

一般人都會認為泡麵碗裝的比袋裝的還貴，但網友到家樂福購買台酒花雕雞麵，發現碗裝泡麵1入42元，袋裝3入卻要129元，平均一個要43元，袋裝竟比碗裝還要貴，而在ptt上po文，引起網友熱烈討論，有網友說，「好難理解」、「愛買也是這樣」。

家樂福表示，台酒花雕雞麵銷售排名都是前三名，公司會針對民眾喜愛的商品，挑出幾樣，長期推出安心價，一碗原價快50元，促銷價42元，今年農曆7月中元節檔期，公司會挑商品推促銷，但沒挑到這款一袋3入的，以致一袋3入的價格比碗裝的稍貴。

根據家樂福線上購物顯示，台酒花雕雞麵一碗200g，售42元，3碗才要126元，袋裝的一包200g3 入，售129元，換算下來，袋裝的一袋比買3碗碗裝的還貴3元。家樂福說，待中元檔期結束後，再列入安心價。

(中時電子報)

痛！罕病嬰握媽媽手指離世 11分鐘珍貴畫面曝光
路燈壞掉如夜店嗨翻 網謔：路邊虧雞福來爹
薩國斷交》 李富城一張圖證明小英笑開懷 網友罵翻

空污法老車分階段補助 專案輔導… 台南酪梨推友善種植 保證不含農…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。