台酒花雕雞袋裝竟比碗裝貴 網轟：無法理解

2018年08月22日 15:32 中時電子報 戴安瑋

網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的竟比碗裝的還貴。翻攝家樂福線上購物網站

網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的竟比碗裝的還貴。翻攝家樂福線上購物網站

被網友譽為最好吃的泡麵「台酒花雕雞麵」，至今仍非常搶手，有網友發現家樂福架上銷售的台酒花雕雞麵，碗裝1入42元，袋裝3入129元，換算下來袋裝的，1入竟比碗裝的還貴。家樂福表示，碗裝的是長期促銷安心價，比3入一袋袋裝的便宜，待中元檔期結束後，再列入安心價。

一般人都會認為泡麵碗裝的比袋裝的還貴，但網友到家樂福購買台酒花雕雞麵，發現碗裝泡麵1入42元，袋裝3入卻要129元，平均一個要43元，袋裝竟比碗裝還要貴，而在ptt上po文，引起網友熱烈討論，有網友說，「好難理解」、「愛買也是這樣」。

家樂福表示，台酒花雕雞麵銷售排名都是前三名，公司會針對民眾喜愛的商品，挑出幾樣，長期推出安心價，一碗原價快50元，促銷價42元，今年農曆7月中元節檔期，公司會挑商品推促銷，但沒挑到這款一袋3入的，以致一袋3入的價格比碗裝的稍貴。

根據家樂福線上購物顯示，台酒花雕雞麵一碗200g，售42元，3碗才要126元，袋裝的一包200g3 入，售129元，換算下來，袋裝的一袋比買3碗碗裝的還貴3元。家樂福說，待中元檔期結束後，再列入安心價。

(中時電子報)