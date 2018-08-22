老小都照顧很好！蔡英文讚陳光復：像個魔術師

蔡英文總統（中）22日出席民進黨中執會聆聽澎湖縣長陳光復（左二）的施政亮點報告並合影留念。（姚志平攝）

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民進黨「一縣市、一政績、一故事」系列今天由選情吃緊的澎湖縣長陳光復報告；身兼民進黨主席蔡英文總統稱讚陳，「像個魔術師一樣」；老的小的都照顧得很好，是個溫暖會照顧人的縣長，所以一定要讓陳光復連任。

民進黨今中執會，邀請陳光復報告政績。陳光復表示，澎湖平常經濟比較拮据，他上任後沒有賣土地，沒有舉債，還減債7.8億元，出生率上升，人口回流；社會福利方面，國小營養午餐免費，送餐給獨居長者，並補助到台灣念書的兒童往返機票，讓年輕人可以常常回澎湖探望長輩。

兼任黨主席的蔡英文聽完報告後稱讚陳光復像個魔術師一樣，不但沒有增加債務還減債，還更周全貼心照顧澎湖的縣民，像小朋友坐飛機都半價，讓兒子、孫子輩可以回來看看老人家，到台灣本島念書還有獎學金，對澎湖這個老人人口比較多的地方來說確實很貼心。

蔡英文說，更不用提公共托育或營養午餐政策，免費營養午餐對很多家長來說真的是很大幫忙，政府當年輕人後盾，在有限資源下建立完整社會福利網，照顧長者是幫年輕人減壓，也讓出外的澎湖子弟安心打拚。

蔡英文也說，她以前常去澎湖，看到確實是老人多一點，她今天聽完報告最高興一件事是澎湖縣現在是出生逆勢成長的模範縣市，令人感到驚艷，任何執政者看到這數字都會很高興，「這是台灣現在最大挑戰不是嗎？」

蔡英文說，政府做長照2.0政策，常常追著衛生福利部詢問涵蓋率是多少，今天看到陳光復給出澎湖失能人口照顧涵蓋率是37%，她相信應該是全國第一名，「37是很高的，確實蠻令人佩服。」

(中時 )

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