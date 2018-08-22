影》金手套算他一份！ 艾倫五星級美技連發

印地安人外野手艾倫演出守備美技（路透社）

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中時電子報
／綜合報導

今天印地安人對上紅襪的比賽，印地安人中外野手艾倫（Greg Allen）2次守備美技沒收對手安打，瓦解對手的反攻氣勢，終場印地安人就以6比3擊敗紅襪。

5局下印地安人手握2比0領先，紅襪首名打者波格茲（Xander Bogaerts）將求及向中外野方向，看球就要直擊全壘打牆形成安打，一路狂奔而來的艾倫算準球的飛行方向後跳起來就直接把球抓進手套，隨後他雖止不住腳步撞上強而跌倒，但仍將球牢牢抓在手套中。

見到隊友的華麗守備，印地安人先發投手比柏（Shane Bieber）也在投手丘拍手露出笑容。

7局下印地安人5比1領先，比柏沒解決任何出局數就被攻佔二、三壘，隨後莫蘭（Mitch Moreland）將球擊向外野，艾倫再度展現速度接殺打者後，以滑壘的方式緩衝往前衝的力道，隨後快速起身將球回傳不讓跑者繼續在壘包間推進，沒收這隻有可能形成的清壘安打。

除了守備讓人驚呼連連，艾倫此役打擊也有好表現，他3打數擊出2支安打、貢獻1打點，攻守俱佳的表現幫助印地安人以3分差擊退紅襪。

(中時電子報)

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