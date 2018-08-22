斥資億萬打造林宥嘉、蕭敬騰第二 史上最受矚目選秀「聲林之王」

2018年08月22日 15:54 工商 張佩芬

節目導師林宥嘉（左）與蕭敬騰。圖：張佩芬

最受矚目的大型歌唱選秀節目《聲林之王》，由東森集團創辦人王令麟以及知名 製作人王偉忠共同聯手打造，邀請兩位天王級歌手蕭敬騰、林宥嘉擔任節目導師，備受各界重視與期待，今日(8 月 22 日)舉辦記者會。蕭敬騰擁有獅子樂團，他覺得自己像獅子，王宥嘉覺得像樹，要為參賽者遮風擋雨。

《聲林之王》匯集幾千名來自海內外的參賽者，篩選到只剩下最後的 110 強，能夠有資格實際進入攝影棚一決歌藝高下。

由知名製作人王偉忠決定與東森創辦人王令麟共同攜手帶領娛樂及媒體製作團隊，宣佈要打造最大型的音樂選秀節目《聲林之王》，王偉忠談起《聲林之王》 節目的製作理念，希望能讓年輕且優秀的音樂人才發光發熱，而王偉忠這個讓年輕人才「發光發熱」的提議，甫才提出，立刻深深感動了王令麟。兩人決定攜手並進，以《ETtoday新聞雲》堅強的媒體實力以及由王偉忠帶領的頂尖娛樂製作團隊，聯手為敢夢、敢秀、敢競爭的年輕世代打造一個星光閃閃的 圓夢舞台。

王偉忠表示：「《聲林之王》選秀節目即將在10月誕生，節目導師是由十年前從歌唱選秀節目出來，現在最具人氣及代表性的兩位歌手蕭敬騰與林宥嘉。兩人決定做這檔節目的最大宗旨就是想建立一個平台，可以幫助像他們一樣在十年前不被相信，現在不被相信但對演藝圈懷抱夢想的新人。節目每集投入近千萬製作費，這將是最令人期待的音樂選秀節目。」

《聲林之王》節目由《ETtoday新聞雲》主辦、量子娛樂及金星娛樂三方 共同製作，節目製作人王偉忠、詹仁雄說:「目前也的確是一個時間點，必須要 把新一批的好聲音找出來，因為這個斷層實在斷得太久了。」

蕭敬騰、林宥嘉當年從素人歌手蛻變成超級巨星，經過這段時間的經驗累積，兩人期盼能夠把自己的經驗傳承給參賽的選手們。蕭敬騰表示:「我曾經不被相信，這不是節目，更是個給人希望的平台」，林宥嘉說，「我累積的經驗，就是要在這裡分享給努力的年輕人。」兩人都希望透過《聲林之王》找到年輕有潛力的未來之星。

節目更邀請到六位天王天后級歌手擔任飛行導師：楊丞琳、A-Lin、信、飛、范曉萱、徐佳瑩Lala，而進入棚內參賽的選手也各個個來頭不小，除了瀨上剛的女兒瀨上麻里奈、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》主唱林忠培等等超強新生代，節目打破台灣以往的選秀賽制，競賽以動物生存法則為概念，選手們進行叢林「聲」存戰，全面打造亞洲大 IP。

還未報名參賽的朋友，在 8 月 31 日前，只要上聲林之王的官方網站填寫報名 表參加比賽，都還有機會能脫穎而出，成為下一個歌壇巨星。《聲林之王》預 計將於九月五日開錄，預計十月十二日於 ETtoday新聞雲 APP(21:00- 23:00)首播，十月十四日於台視無線頻道(20:00-22:00)、 中天綜合台(22:00- 00:00) ，提供機會讓更多對舞台有夢想的年輕人可以圓夢，並於 iM 短影 APP 加入投票機制，喜歡觀賞唱歌節目的朋友們，屆時開播千萬不可錯過。

(工商 )