民進黨主委林沐惠轟嘉縣群龍無首 縣府：胡亂指控

2018年08月22日 15:38 中時 呂妍庭

身兼民進黨嘉義縣黨部主委的縣議員林沐惠，今砲轟嘉義縣長張花冠出國，副縣長吳芳銘表態參選縣長後就無心縣府業務推動，加上祕書長請假，三巨頭不在「嘉」，偌大的縣府團隊群龍無首，縣民只能自求多福。縣府反擊林沐惠的指控是看黑影開槍，胡亂指控。

張花冠繼5月參訪土耳其後，11日二度參訪土耳其，林沐惠指縣長進行國外參訪促進地方建設發展，無可厚非。但據他了解，張花冠此次再訪土耳是動用民政處地方自治經費近百萬元，即將卸任的縣長參訪土耳其的地方自治，進行國際人道關懷，對嘉義縣的未來發展有何正面助益？顯現出對縣政工作已無心做好。

林沐惠說，縣長出國，縣府團隊即處於停滯狀態，加上吳芳銘頻頻表態參選下屆縣長，無心縣府業務推動，經常四處跑攤參加各類型活動。據縣府員工透露，送進副縣長辦公室的公文均無法盡快批核，影響業務推動及時效，連秘書長顏旭明也利用縣長出國期間休假不上班，等同府三巨頭同時都不在縣府處理公務，偌大的縣府團隊居然群龍無首，長官不在「嘉」，縣民只能自求多福。

林沐惠說，近來嘉義午後雨勢來的有急又大，經常傳出淹水、水利設施受損，甚至爆發本土型登革熱確診案例，長照據點佈設、鐵路高架化，這些都需要縣府團隊加緊辦理，但縣府處於虛空狀態，人事更是頻繁大舉異動，並動支基金預算，這些都在破壞原有的公務體制。

林沐惠強調，嘉義縣財政狀況不佳，張花冠等3人出訪土耳其，就動支近百萬預算，等於可供250位小朋友吃一整年的營養午餐，呼籲縣府三巨頭如不知自我節制，產生上行下效後果，縣政工作就真的要停擺了！

針對林沐惠的指控，縣府反要他要有客觀事實、人道和情理精神，勿看黑影開槍，胡亂指控。強調張花冠出國期間隨時掌握縣政各種狀況，並指示如何作為，而副縣長為第一代理人，在縣長出國期間仍兢兢業業從事公務，不論主持會議、批核公文或應變處理未有懈怠，可受公斷。何來不在「嘉」？

至於顏旭明因妻子開刀早已安排手術時間，情非得已術後照料請假2天，縣府有完整代理和運作機制，依法行政，要林沐惠要批評，也要尊重人道情理，尤其張花冠不但是為推廣縣政出國考察，更在土耳其難民營從事人道救援，實在不理解林沐惠質疑所為何來？盼他秉持客觀事實慎重發言，切莫失格無的放矢。

(中時 )