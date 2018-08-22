疫情燒！登革熱一口氣新增6例 菜園成禍首

2018年08月22日 15:43 中時 魏怡嘉

疾管署今天公佈國內新增6例本土登革熱病例，分別為新北市及台中市各3例，其中台中市確定病例為疾管署昨日公布的大里區3名疑似個案，疾管署官員表示，由於3人發病前均有大里區東昇里「開心農場」活動史，研判為同起群聚事件。至於新北市新增3例，由於均到過新莊瓊林里菜園，亦研判為瓊林里群聚；由於近來多起新增登革熱病例來源都指向菜園，疾管署制定「菜園管理指引」，要求各農園加強輔導巡查，避免菜園成「蚊子樂園」。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市新增3例病例，分別為2女1男，3人於8月11日至15日間陸續發病後就醫，目前2人住院治療、1人在家休養，連同先前確診的大里區確定病例，本群聚共4人確診；另台中市先前東區及烏日亦各出現1例登革熱，台中市今年已出現6例，不排除均為同一群聚事件，尤其東區這例與「心農場」相距僅有1公里，有地緣上的關係，但尚需病毒基因定序確認。

至於新北市新增的3名確定病例均位於新莊區，為2男1女，分別居住於瓊林里、西盛里及四維里，羅一鈞指出，3人分別於8月18日、19日發病後就醫，目前2人住院治療、1人在家休養，由於西盛里及四維里個案發病前曾有瓊林里某有機菜園活動史，而瓊林里個案住家亦鄰近該菜園，研判疫情與瓊林里群聚相關，並未擴散，但整體看來，新莊瓊林里疫情已達高峰，需觀察至9月15日未再有新增案例，疫情才算下來。

根據疾管署統計，今年截至8月21日國內共計28例登革熱本土病例，分別為新北市16例（均為新莊區）、台中市6例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

羅一鈞強調，新北登革熱疫情為馬爾地夫境外移入、為第二型，而台中市登革熱疫情為泰緬境外移入、第一型，所以新北市及台中市兩者疫情並無關連，為兩個獨立系統的群聚感染，並非疫情擴散，但無獨有偶感染來源都指向菜園，加上近日多下雨，積水容器清了又積水，疾管署已制定「登革熱高風險場域：都會區菜園果園管理指引」，提供各縣市政府衛生局執行清除參考，另台中市「開心農場」目前已經封園。

(中時 )