台中市連續出現登革熱疫情 議員要求成立防疫中心

2018年08月22日 15:44 中時 陳世宗

市議員呼籲市府不僅地方要防疫，幼兒園及各級學校在開學前要全面消毒！民眾全面清查住家可能積水的地方與容器以免疫情擴大。（陳世宗翻攝）

台中市連續出現本土感染登革熱疫情，嚴重威脅市民健康！市議員曾朝榮、陳淑華、張芬郁等22日要求市府提升防疫等級成立疫情指揮中心，做好防範避免疫情擴散。。對此，市府表示，已動員跨局處單位在接獲疑似案例通報時，立即動員人力即刻啟動疫情調查，全面防堵疫情擴散。

陳淑華在議會提出緊急質詢說，登革熱出現數例台中市本土感染病例，還有數例疑似病例疫情不容忽視，台中市必須正視及早防範；前幾年高雄、台南分別出現登革熱疫情失控造成市民恐慌現象；究其原因就是輕忽疫情，沒有及時防疫才造成失控，危及市民生命。

市府衛生局指出，台中市出現確診本土登革熱病例，包括東區40歲女性及大里區68歲女性；另一本土登革熱病例為烏日區19歲女性為新兵，潛伏期間活動地以新北市中和區住家及烏日區成功嶺為主，曾前往台中火車站附近用餐，可能感染源仍待釐清。

「防疫如同作戰！」張芬郁表示，大里為登革熱紅色警戒區共有4名確診病例，共同點就是都曾前往東昇里一處農場活動，衛生局已配合疫情將該農場暫時封閉；呼籲市府不僅地方要防疫，幼兒園及各級學校在開學前要全面消毒！民眾全面清查住家可能積水的地方與容器以免疫情擴大。

衛生局表示，市府先前已動員包括環保局、民政局、警察局、區公所及衛生所等，在接獲疑似案例通報時，立即動員人力即刻啟動疫情調查，進行病媒蚊孳生源清除及化學防治等相關防治工作，全面防堵疫情擴散。

衛生局呼籲，民眾應配合政府各項疫情調查與防治工作，並主動清除戶內外環境積水容器，如經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元；如未依限期改善，可按次處罰，請勿以身試法。

(中時 )