大阪富山飆破39℃ 日本多地再現高溫威脅

日本今日再次出現高溫壟罩多地的現象，大阪富山等處飆破39℃。（圖/美聯社）

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中時電子報

據讀賣新聞報導，今年暑假屢屢打破氣溫紀錄的日本，今日（8/22）由氣象廳發布的預測資料顯示，截止當地時間下午三點前，大阪的堺、北陸富山縣、京都福知山與兵庫豐岡4地都飆破39℃，同時間全國共有221個觀測點、測得35℃以上炎熱的高溫，再次提醒日本民眾，可怕的高溫酷暑威脅依然存在，絕對不能輕忽小覷。

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其中，因觀光景點黑部立山、在台擁有高知名度的富山縣，今日測得39.5℃的高溫，一舉打破該地氣象觀測史上24年來最高溫紀錄；鄰近的石川縣小松市也不遑多讓，以38.6℃的高度，創下當地最高氣溫紀錄。

今年暑假、日本各地可說是面臨了多年來最嚴峻的「熱浪威脅」。（圖/美聯社）

日本氣象廳研判，今日的酷暑高溫、很可能與兩個正逐步逼近日本群島的颱風有關，第19號颱風目前在九州南方、而第20號颱風則正朝向四國、近畿與中國地方前進。

從7月份熱浪侵襲至今，日本全國已有4人疑似因中暑而死亡、多達1,470人送醫，而且多數均為高齡者族群。對此，氣象廳更不斷提醒日本各地民眾，熱浪來襲當下、應隨時補充水分和鹽分、並在需要的時刻使用冷氣降溫。

除了大範圍的關西地區受影響外，今日在關東東海一帶，岩手、山形、群馬、東京都和埼玉縣多處地區，均測得35℃以上的酷熱高溫。所幸並未如月初的名古屋般，再次出現打破了自1942年以來的最高溫度：40.3℃，但對於日本民眾來說，除了酷暑之外、未來數日的颱風威脅，恐怕才更讓居民傷透腦筋。

(中時電子報)

文章來源：堺市３９・７度、北陸や近畿地方で厳しい暑さ

文章來源：福井の各地で猛暑日、いつまで続く

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