南島一家親 毛利青少年訪問團抵台尋根

2018年08月22日 16:18 中時 張理國

紐西蘭毛利族青少年訪問團今天抵台，將進行為期12天的尋根之旅，並前往花蓮、屏東及台東與當地部落互動。行政院發言人Kolas Yotaka表示，在她擔任立委時，毛利族Ngāti Manu部落就表達自己知道祖先是從台灣來的、並發起「祖先計畫」想要來台尋根，因此她特別協助該部落來台，毛利族一行也特別向Kolas獻上戰舞，讓Kolas感動眼眶泛紅。

行政院表示，毛利族青少年是認同「南島一家親」，因此到台灣展開文化尋根之旅；據了解，毛利人語言跟台灣阿美族接近，在毛利人的傳說裡，祖先是從一處叫做「哈瓦基」（Hawaiki）的地方飄洋過海，在700年前來到紐西蘭。科學家認為，「哈瓦基」非常有可能就是台灣東部的高山縱谷。

訪問團一行是在傳統領袖（rangatira） Arapeta Hamilton的帶領下到行政院拜會。Kolas表示，在得知Ngāti Manu部落的想法後，她請原民會協助辦理，因此一行接下來會前往在花蓮、台東跟屏東的部落，跟當地部落互動，希望可以透過訪問找到自己的根，也透過訪問看看原民傳統的歷史文化是否的確影響毛利族的文化。

Kolas說，一行18人中，（rangatira） Arapeta Hamilton是毛利頭目，另外，訪問團也特別挑選10位小朋友，條件是會講族語、認同自己是毛利人，並且會傳承吟唱跟祖靈的連結及信仰，訪問團剛抵達台灣，就到行政院，Kolas說，因為毛利人的傳統，就是要跟曾協助他們的人道謝，所以一抵達台灣，一行人就立刻來到行政院向她致意。

(中時 )