南島一家親 毛利青少年訪問團抵台尋根

友善列印
中時

紐西蘭毛利族青少年訪問團今天抵台，將進行為期12天的尋根之旅，並前往花蓮、屏東及台東與當地部落互動。行政院發言人Kolas Yotaka表示，在她擔任立委時，毛利族Ngāti Manu部落就表達自己知道祖先是從台灣來的、並發起「祖先計畫」想要來台尋根，因此她特別協助該部落來台，毛利族一行也特別向Kolas獻上戰舞，讓Kolas感動眼眶泛紅。

行政院表示，毛利族青少年是認同「南島一家親」，因此到台灣展開文化尋根之旅；據了解，毛利人語言跟台灣阿美族接近，在毛利人的傳說裡，祖先是從一處叫做「哈瓦基」（Hawaiki）的地方飄洋過海，在700年前來到紐西蘭。科學家認為，「哈瓦基」非常有可能就是台灣東部的高山縱谷。

訪問團一行是在傳統領袖（rangatira） Arapeta Hamilton的帶領下到行政院拜會。Kolas表示，在得知Ngāti Manu部落的想法後，她請原民會協助辦理，因此一行接下來會前往在花蓮、台東跟屏東的部落，跟當地部落互動，希望可以透過訪問找到自己的根，也透過訪問看看原民傳統的歷史文化是否的確影響毛利族的文化。

Kolas說，一行18人中，（rangatira） Arapeta Hamilton是毛利頭目，另外，訪問團也特別挑選10位小朋友，條件是會講族語、認同自己是毛利人，並且會傳承吟唱跟祖靈的連結及信仰，訪問團剛抵達台灣，就到行政院，Kolas說，因為毛利人的傳統，就是要跟曾協助他們的人道謝，所以一抵達台灣，一行人就立刻來到行政院向她致意。

(中時 )

台北》柯P坦言正構思「認同卡」… 臺南》吳敦義與漁民座談　漁民：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。